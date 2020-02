“Gli Impressionisti segreti”: la grande arte torna al cinema a Messina

Buone notizie per gli amanti dell’arte: il docu-film “Gli impressionisti segreti” approda nei cinema di Messina per uno spettacolo imperdibile alla scoperta delle vite e delle opere di alcuni dei pittori più amati di tutti i tempi. Un viaggio immersivo nel tempo e nell’arte tra le pennellate di Monet, Cézanne, Manet, Sisley, Signac, Caillebotte, Gauguin e Berthe Morisot.

L’appuntamento è per la prossima settimana. Lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 “Gli impressionisti segreti” verrà proiettato in tre cinema di Messina: l’Apollo, l’Iris e l’Uci Cinemas. Ad accompagnare gli spettatori in questo viaggio alla scoperta degli impressionisti saranno le due curatrici della mostra allestita a Palazzo Bonaparte, a Roma e visitabile fino all’8 marzo 2020. Si tratta di due esperte riconosciute a livello internazionale, Claire Durand-Ruel (storica dell’arte esperta di Camille Pissarro) e Marianne Mathieu (esperta di Berthe Morisot e direttrice scientifica delle collezioni del Musée Marmottan Monet di Parigi).

Partendo dai percorsi dei singoli autori “Gli impressionisti segreti” traccerà il quadro completo di quel movimento che tanto profondamente ha segnato la seconda metà dell’800 e gli artisti che seguirono. Ma lo spettacolo proiettato nei cinema di Messina non sarà solo incentrato sulle opere e sugli artisti, bensì prevede un focus sulla mostra stessa, a partire dall’allestimento. Le telecamere indugeranno inoltre sugli interni dello splendido Palazzo Bonaparte di Roma, sede della mostra che ospita oltre 50 opere.

Gli impressionisti segreti al cinema a Messina: date e orari

“Gli impressionisti segreti” verrà proiettato in tre cinema di Messina dal 10 al 12 febbraio secondo il seguente calendario.

Multisala Iris

lunedì 10 febbraio : 18.00 – 21.00;

: 18.00 – 21.00; martedì 11 febbraio : 18.00 – 21.00;

: 18.00 – 21.00; mercoledì 12 febbraio: 18.00 – 21.00.

Multisala Uci Cinemas

lunedì 10 febbraio: 18.00 e alle 20.00;

18.00 e alle 20.00; martedì 11 febbraio: 18.00 e alle 20.00;

18.00 e alle 20.00; mercoledì 12 febbraio: 18.00 e alle 20.00.

Multisala Apollo

lunedì 10 febbraio: 16.30 – 18.30 – 20-30;

16.30 – 18.30 – 20-30; martedì 11 febbraio: 16.30 – 18.30;

16.30 – 18.30; mercoledì 12 febbraio: 16.30 – 20.30.

