Giuseppe D’Andrea è il nuovo referente della Top Records per la Sicilia

La Top Records arriva in Sicilia. Nominato il messinese Giuseppe D’Andrea come nuovo referente per la Sicilia della storica etichetta discografica milanese.

Giuseppe D’Andrea, esperto in comunicazione, marketing e musicista, avrà il compito di trovare nuovi talenti nel territorio siciliano che vogliano intraprendere un percorso discografico e fare da ponte con Milano, la città della musica.

Top Records: una storia lunga quasi 50 anni

Fondata, nel 1976 dal discografico e musicista Guido Palma, la Top Records è un’etichetta indipendente, è membro di FIPI (Federazione Internazionale dell’industria Fonografica), dal 1983 è associata all’AFI (Associazione Fonografi Italiani) e comprende la labels: Dingo Music, Kiwi Records, Smoking Productions. Da sempre operativa in Galleria del Corso n 4, nel famoso palazzo della musica a Milano.

Tra le produzioni di spicco: Biagio Antonacci, Gianluca Grigniani, Paola e CHiara, Paolo Meneguzzi e Fabrizio Moro.

Giuseppe D’Andrea rappresenterà, quindi, questa importante realtà in Sicilia, dando la possibilità ai talenti messinesi e di tutta la Sicilia di poter realizzare i propri sogni artistici musicali. Il tutto con la supervisione di Rebecca Romano, direttore esecutivo e produttrice discografica della Top Records per tutta l’Italia.

Per chi volesse informazioni e fissare un incontro con Pippo D’Andrea, può telefonare al 3455015836 o 3476854895 o inviare il proprio progetto musicale con una email a: dr.produzione@gmail.com.

(2)