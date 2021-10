Giuseppe Albanese apre la stagione dei concerti della Filarmonica Laudamo di Messina

Domenica 24 ottobre, alle 18:00 al Palacultura, si apre la 101ª stagione dei concerti della Filarmonica Laudamo di Messina, l’associazione musicale più longeva della Sicilia.

A salire sul palco, il pianista Giuseppe Albanese che presenterà al pubblico “Invito alla danza”, un excursus tra le più significative melodie realizzate appositamente da grandi compositori dell’Ottocento e del Novecento, per balletti diventati capolavori assoluti.

I concerti della Filarmonica Laudamo

Il primo concerto della nuova stagione della Filarmonica Laudamo è affidato a uno dei più apprezzati pianisti del momento: Giuseppe Albanese. “Invito alla danza” è tratto dall’omonimo album uscito a gennaio 2020 per la Deutsche Grammophon, etichetta discografica tedesca, specializzata nella produzione di dischi di musica classica, che fa parte del gruppo Universal.

Quasi tutti i brani originariamente per orchestra, sono stati trascritti per pianoforte ed esaltano tutte le potenzialità dello strumento. Musiche di Weber, Delibes, Čaikovskij, Stravinskij, Debussy, Ravel. «I pianisti – ha detto Albanese – sono ballerini in un certo senso. perché ogni idea è tradotta in suono attraverso il pianoforte, che per per farlo suonare ha bisogno di un movimento».

Prossimi appuntamenti

Sono complessivamente 30 i concerti che propone quest’anno la Filarmonica Laudamo di Messina. Il prossimo appuntamento è in programma per domenica 31 ottobre al Palacultura Antonello alle ore 18 con il violoncellista Alessio Pianelli e l’Alinde Quartett, musiche di Schumann e Schubert.

Informazioni utili:

Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere presso la sede della Filarmonica Laudamo (via Peculio Frumentario 3, Messina – 090 710929 – 340 0861640):

dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00;

martedì anche il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.

(Foto di Francesco Bondi)

