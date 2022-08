“Fuori in scena”, al Teatro dei 3 Mestieri appuntamento con “La foto del turista”

Prosegue al Teatro dei 3 Mestieri di Messina la rassegna “Fuori in Scena”, organizzata con il sostegno Rete Latitudini, Regione Siciliana e Caronte&Tourist, che la scorsa settimana ha ospitato lo spettacolo “Open” nello spazio all’aperto accanto al distributore Esso sulla S.S. 114 a Messina. Stavolta in scena andrà “La foto del turista”, in programma giovedì 11 agosto alle ore 21:15. Lo spettacolo è nato da un’idea di Vincenzo Volo ed è stato scritto da Giovanna Criscuolo, con la regia di Federico Magnano San Lio e prodotto da In Arte, associazione culturale di Serradifalco.

La Foto del Turista è un atto unico per due attori, che coniuga felicemente il disegno comico con un’atmosfera intensa. La situazione viene generata da un “incidente” di percorso e racconta, con una scrittura divertente a tratti surreale, la storia di due personaggi, un uomo ed una donna, che parlano ma non si comprendono.

I protagonisti, apparentemente sconosciuti, entrano in conflitto sin dall’inizio, tra battute comiche, discrepanze, legami profondi e colpi di scena. Monica è svanita e smemorata ma travolgente, Giuseppe è paziente ed emotivo ma risoluto, lei vuole farla finita, lui prova a salvarla: insieme ripercorrono le loro vite tra i momenti di disconnessione dalla realtà di Monica e la tenerezza di Giuseppe, che mette spesso in evidenza l’amore per la sua famiglia, fino al punto di confessare alla “sconosciuta” la malattia degenerativa della moglie.

Lo spettacolo cambia rotta quando entrambi i protagonisti si troveranno, per un solo istante, a vivere in una dimensione spazio temporale coincidente, grazie al ricordo di una foto scattata da un turista. Monica riconoscerà il marito, ma solo per pochi attimi prima di ritornate nell’oblio della demenza. A Giuseppe non resterà che approcciarsi a lei, come ogni giorno, come se la incontrasse per la prima volta, nella speranza che ritorni quell’istante in cui la moglie lo chiamerà per nome, quell’istante di felicità nel sapere di non essere per lei solo uno sconosciuto.

Prima dello spettacolo, dalle ore 20:00, sarà aperta la mostra “Rifioriamo” dell’artista messinese Marina D’Amico “Animar Arts” ed è in programma anche un apericena. Per info e prenotazioni per il Teatro dei 3 Mestieri si può contattare il numero di telefono 090622505 oppure su WhatsApp 3498947473.

