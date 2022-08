Foto aeree e subacquee della Sicilia: il racconto di Mauro Galeano e Francesca Frisone

Una mostra “one day” quella che verrà presentata stasera, venerdì 26 agosto, alle 21:00, alla Piscina Polisportiva di Fiumara Guardia a Messina, che vi farà osservare la Sicilia da due prospettive diverse: in fondo al mare e dall’alto delle nuvole, con foto aeree e subacquee. A curare il racconto per immagini – “Unseen Sicily” – sono Mauro Galeano e Francesca Frisone.

«Le foto sono state scattate a Ustica, Giardini Naxos, Milazzo, Noto, Ragusa e altri comuni che hanno delle particolarità, come Centuripe, che hanno delle forme assai peculiari se inquadrate dall’alto. L’intento – ci racconta Francesca – è di raccontare la Sicilia da una prospettiva inedita, perché molti non sanno, ovviamente, quali bellezze conserva il mare siciliano, e allo stesso modo svela architetture e geometrie, agganciate alla loro storia o alle tragedie come i terremoti, come Grammichele (in provincia di Catania, ndr.) che è stato ricostruito su pianta esagonale dopo il terremoto (l’11 gennaio 1693, ndr.)».

Foto aeree e subacquee della Sicilia: il racconto

Presentato già a Giardini Naxos, il racconto fotografico nasce da una richiesta particolare. «L’idea – continua Francesca – è partita dal direttore dell’albergo “Naxos Beach” di Giardini Naxos che voleva raccontare la Sicilia ai suoi ospiti, soprattutto stranieri. Voleva mostrare che ci sono tantissime “Sicilie” in una sola Isola. Tutto a portata di turista. Tutte esperienze che si possono fare durante un’unica vacanza per scoprire i tanti volti della Sicilia. Le foto subacquee sono state realizzate sia in inverno sia in estate, perché le condizioni meteorologiche in Sicilia ci permettono di fare immersioni tutto l’anno, mentre le foto aeree sono state realizzate con un drone». Il prossimo appuntamento con “Unseen Sicily” è in programma il 24 settembre al MuMa di Milazzo.

