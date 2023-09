Filarmonica Laudamo di Messina: a Villa Pulejo il concerto del Duo Improprium

Il Duo Improprium formato da Domenico Testaì (flauto traverso) e Maurizio Burzillà (fisarmonica) in concerto a Villa Pulejo nell’ambito della rassegna organizzata dalla Filarmonica Laudamo di Messina. L’appuntamento è fissato per venerdì 29 settembre e sarà l’occasione per i due musicisti per presentare il disco “Incontro”, progetto discografico che spazia dal popolare al colto fino al jazz. Le musiche originali sono di Maurizio Burzillà.

Chi sono Domenico Testaì e Maurizio Burzillà? Domenico Testaì ha studiato al Conservatorio “V. Bellini” di Catania, dove ha frequentato la specialistica dell’indirizzo Interpretativo-Compositivo. Si è formato con flautisti di fama internazionale come S. Vella, D. Formisano, P. Taballione, M. Caroli e S. Careddu e arricchisce la sua formazione seguendo corsi di direzione, arrangiamento, propedeutica e musica da camera con artisti del calibro di: A. Bolgiagli, Cericola, l. Fermanelli, G. Puddu, A. Manuli, G. Adorno e R. Filippini. Come orchestrale ha collaborato con vari direttori tra i quali P. Bermann, G. Fratta, J. Meena. Le sue collaborazioni spaziano dal classico al pop con artisti di fama mondiale tra cui M. Argherich, D. Renzetti, D. Rivera, D. Petralia. Attualmente è docente di ruolo di flauto traverso nella scuola secondaria di primo grado, presso l’Accademia Pianistica Siciliana di Giardini Naxos e la Lennon School di Belpasso.

Maurizio Burzillà ha studiato all’Accademia di Ancona sotto la guida del M° Orfeo Burattini, con il quale ha intrapreso un’attività concertistica per poi consolidare il proprio percorso formativo presso il Conservatorio “V. Bellini” di Catania. Ha alle spalle importanti collaborazioni all’estero con musicisti quali Stephen Schlaks e Thomas Kirker. Esplora i territori della musica rioplatense e i suoi diversi stili musicali, dal tango argentino tradizionale, al tango nuevo di Piazzolla, suonando in diverse formazioni. All’attività concertistica e di ricerca, affianca anche quella didattica dando vita al Centro Fisarmonicistico Siciliano e la Fisorchestra, da lui fondata e diretta.

