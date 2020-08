Filarmonica al MuMe: martedì 4 Giovanni Renzo in concerto al Museo di Messina

Martedì 4, alle 21.15, Giovanni Renzo in concerto per il secondo appuntamento della Filarmonica Laudamo al MuMe. La rassegna concertistica estiva si svolge, infatti, all’interno del Museo Regionale di Messina.

Il Maestro Giovanni Renzo è reduce dalla presentazione della colonna sonora di “A prescindere Antonio De Curtis”, docufilm per la regia di Gaetano di Lorenzo, presentato lo scorso fine settimana a Corto di Sera – Festival di Cortometraggi Indipendenti.

Per la Filarmonica Laudamo Messina, Giovanni Renzo presenterà “Contemporary Piano Solos”. Progetto speciale dedicato a compositori contemporanei come Nils Frahm, Ólafur Arnalds, Dustin O’Halloran, ma anche di classici come Johann Sebastian Bach e Fryderyk Chopin e naturalmente dello stesso Renzo come “L’aria di Giugno” e “Nocturne”.

La Filarmonica Laudamo al MuMe (Museo di Messina): i prossimi appuntamenti

Martedì 11 agosto appuntamento con le “Glorisu4“. Sul palco Agnese Carrubba, Federica D’Andrea, Cecilia Foti e Mariachiara Millimaggi. Musiche di George Gershwin, Richard Rodgers, Carole King, Antonio Carlos Jobim e altri autori.

Info e biglietti

Ingresso in abbonamento (99esima Stagione 2019-2020) o biglietto (10 euro). Prenotazione obbligatoria del posto telefonando allo 090 710929 o inviando una email a laudamo@tiscali.it.

Botteghino al Museo Regionale: dalle ore 20 del giorno del concerto. Posti limitati ai sensi delle disposizioni governative.

(13)