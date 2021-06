Festa della Musica a Messina, al Teatro Vittorio Emanuele “un concerto straordinario”

Diversi gli appuntamenti musicali previsti a Messina per la “Festa della Musica”, appuntamento annuale per festeggiare il solstizio d’estate.

In Italia, la giornata nazionale è promossa dal Ministero dei Beni Culturali, in collaborazione con SIAE e l’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica.

Oggi anche a Messina è la Festa della Musica

Tra i tanti appuntamenti, segnaliamo il “Concerto straordinario” – con turno unico alle 17:30 – al Teatro Vittorio Emanuele, con le musiche di Luciano Troja al pianoforte e Antonino Cicero al fagotto, che presentano al pubblico “An Italian Tale”.

Insieme al concerto, mostra di filatelia tematica in occasione dell’emissione del francobollo delle Poste Italiane dedicato ai 100 anni della Filarmonica Laudamo. In programma anche una rielaborazione della Sinfonia dall’opera Ricciarda di Antonio Laudamo (Messina 1813-1884), brano con il quale prese avvio l’attività del sodalizio nel lontano 19 agosto 1921.

