Ferragosto 2023: musei e parchi regionali aperti in tutta la Sicilia

In tutta la Sicilia, la cultura non va in vacanza: musei, parchi archeologici e tutti i luoghi culturali regionali resteranno aperti anche a Ferragosto 2023. È l’iniziativa che, in linea con le disposizioni del Ministero della Cultura, l’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana ha adottato per promuovere il nostro patrimonio culturale.

«Sono iniziative che fanno bene alla nostra terra – dichiara l’assessore al ramo, Francesco Paolo Scarpinato. Un’occasione unica per scoprire il nostro patrimonio storico e artistico e per apprezzare tutti i tesori che la nostra regione custodisce, oltre al mare e alle bellezze naturalistiche di cui l’Isola è costellata».

Gli amanti dell’arte e della storia (turisti e non) che si trovano in Sicilia, potranno trascorrere il proprio Ferragosto visitando i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura anche nelle giornate del 14 e del 15 agosto 2023 nei consueti orari di apertura e secondo le modalità che ogni struttura stabilisce. Non si tratta, infatti, di aperture gratuite e, se così disposto dalla struttura che si vuole visitare, potrebbe essere necessario prenotare.

Ferragosto 2023 in Sicilia: l’iniziativa del Museo Regionale di Messina

Il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina ha pensato a un’iniziativa ancora più ampia per il periodo estivo: gli appassionati dell’arte non potranno di certo lasciarsela sfuggire. La nuova mostra “Seguendo Caravaggio”, inaugurata il 28 luglio scorso per celebrare il pittore attraverso opere di artisti siciliani (e non) divenuti suoi seguaci, si può visitare anche in orario serale e notturno. Eccezionalmente, infatti, dall’11 agosto fino al 3 settembre 2023, le oltre 50 opere esposte in un’area di 1.000 metri quadrati potranno essere ammirate dalle ore 9.00 fino alle 23.30, tutti i giorni, festivi compresi. Per tutti i dettagli si rinvia a questo link.

