Eventi a Messina, al Marina del Nettuno serata jazz con il chitarrista Gigi Cifarelli

Settimana di grande jazz quella di Ferragosto a Messina. Dopo il concerto di sabato del Sea Connection Trio alla Tenuta Rasocolmo, domenica 14 agosto al Marina del Nettuno sarà ospite il chitarrista italiano Gigi Cifarelli, musicista affermato nel panorama internazionale della musica jazz. L’appuntamento sarà alle ore 20:30 nel locale di Viale della Libertà.

Gigi Cifarelli, all’anagrafe Luigi Massimo Cifarelli, è considerato uno dei chitarristi italiani più autorevoli a livello internazionale nel campo del jazz. Molto apprezzato anche come cantante, ha lavorato al fianco di artisti come Chick Corea, Sam Rivers, Jack De Johnette, Gerry Mulligan, Tony Scott, Marcel Dadi, Brian Auger, Jimmy Owens, Mark Murphy. Tra gli italiani Mina, Nino Ferrer, Renato Zero, Tullio De Piscopo, Loredana Bertè, Mia Martini, Carlo Marrale (Matia Bazar), Bruno Lauzi, Daniele Silvestri, Dirotta su Cuba e molti altri nel pop italiano.

«Gli show di Gigi – scrive in un post su Facebook il locale – sono sempre imprevedibili e spesso la stesso vale anche per i concerti nei teatri o negli auditorium, perché se non c’è un tema predefinito e ben chiaro, le idee nascono sul momento e in base alla sensazione che ha lui nei confronti dei presenti, del clima e del tipo di rapporto che può crearsi col pubblico, Gigi crede moltissmo nella sinergia che si può creare fra musicisti e ascoltatori. Il repertorio quindi può variare molto di volta in volta proprio per questo motivo, anche se le atmosfere e i mondi che lui ama esplorare e rielaborare ogni volta, sono molto legati al suo percorso di vita musicale e non».

Per info e prenotazioni per Gigi Cifarelli a Messina al Marina del Nettuno si può contattare il numero di cellulare 3472890478.

