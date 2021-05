“Eolie Music Fest”, 5 giorni di musica dal vivo da ascoltare in barca: il programma

Che la Sicilia fosse la location perfetta per un festival musicale lo sapevamo già grazie all’Ypsigrock di Castelbuono che ha tracciato la strada ad altri festival come l’Indiegeno di Tindari e il Mish Mash di Milazzo, per fare qualche esempio.

Adesso la musica si propaga fino alle Isole Eolie. Con la direzione artistica di Samuel – frontman dei Subsonica (che il 16 agosto saranno a Messina) – arriva, infatti, dal 23 giugno la prima edizione di “Eolie Music Fest”, un festival dedicato alla musica dal vivo ma anche alla riscoperta dei suggestivi paesaggi eoliani. Il tutto da “consumare” rigorosamente in barca.

Una line up fresca, con formazioni studiate ad hoc, con tra gli altri; Nu Guinea, The Winstons e i Negrita in versione acustica. Si parte da Lipari, con il live dei Subsonica a Valle Muria, uno dei punti più incredibili dell’isola. Tutto il programma.

A giugno la prima edizione di “Eolie Music Fest”

Dal 23 al 30 giugno, al largo delle Isole Eolie arriva la prima edizione di “Eolie Music Fest”, con 8 concerti in programma da ascoltare in barca.

23 giugno, Lipari – Valle Muria: Subsonica

24 giugno, Vulcano – Gelso: Nu Guinea

24 giugno, Vulcano – Gelso: Colapesce e Dimartino

26 giugno, Salina – Punta Scario: Willye Peyote, Samuel e Bandakadabra

27 giugno, Salina – Punta Scario: Negrita Acoustic Trio

27 giugno, Salina – Punta Scario: The Winstons

30 giugno, Stromboli – Scari: Coma Cose

30 giugno, Stromboli – Scari: Fulminacci

A questo link sono già disponibili biglietti e abbonamenti. Per il regolamento completo invece cliccare qui.

(3)