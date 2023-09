È uscito il nuovo libro di Nadia Terranova: “Il mare dappertutto”

C’è una ragazzina dai capelli rossi che tiene in mano un binocolo, indossa una lanosa sciarpa verde e una salopette, chissà cosa osserva: è la copertina di “Il mare dappertutto“, il nuovo libro di Nadia Terranova, illustrato da Serena Mabilia, uscito il 5 settembre 2023 per la collana Prime Letture di Emme Edizioni.

La nuova storia della scrittrice messinese è dedicata ai bambini ed è proprio una bambina di nome Tatù la protagonista del libro: «In un grigio giorno di pioggia, – si legge nella descrizione – una bambina si avvia verso la scuola, i sogni della notte ancora impigliati nella testa… Ed ecco, nelle pozzanghere intravede balene, delfini, galeoni, perfino qualche sirena. E un pirata, abbracciato a una ragazza d’aspetto gentile che porta con sé una storia insieme antica e familiare. Un libro illustrato per bambini dai 7 anni, pensato appositamente per le letture in autonomia, ideale per i bambini che vogliono leggere divertendosi. Un racconto perfetto per viaggiare con la fantasia e per compiere da soli i primi passi nel meraviglioso mondo dei libri».

«”Il mare dappertutto” di Nadia Terranova ed edito da Emme Edizioni – scrive Corinne D’Aloe su “Maremosso” – è una conchiglia preziosa da conservare in libreria, proprio come quelle sognate, toccate e accostate all’orecchio dalla piccola protagonista, che ci racconta la sua storia con occhi vivaci, un po’ malinconici forse, ma pieni di fantasia e di trepidante attesa. E così la città non è più un ammasso di edifici grigi e di auto in coda, ma uno specchio per tornare alla sua isola».

Il nuovo libro di Nadia Terranova

Nel corso della sua carriera Nadia Terranova ha scritto tre romanzi e undici libri per ragazzi, l’ultimo “Il cortile delle sette fate” (Guanda, 2022) era dedicato a una vecchia leggenda palermitana.

La scrittrice, nei giorni scorsi è stata tra i premiati della prima edizione dei No Ponte Awards per la sua posizione contro il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

