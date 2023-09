Messina, assegnati i No Ponte Awards 2023: i 12 premiati

Dopo l’ultimo corteo organizzato il 12 agosto, il comitato No Ponte di Messina ha pensato di organizzare un’ironica e originale manifestazione che si è svolta ieri, lunedì 4 agosto, al Lido Horcynus Orca di Capo Peloro: i No Ponte Awards 2023. Durante la serata sono stati premiati, tra gli altri: Fiorello, Makkox, Mario Tozzi e Don Luigi Ciotti.

Premiati anche i Sì al Ponte: «visto che senza di loro – dicono gli organizzatori – questo premio non ci sarebbe stato». Due le categorie di premi, ognuna divisa in varie sezioni: sei sezioni di premio e tre premi speciali per i No Ponte per un totale di 12 premiati; 4 sezioni di premio ed un premio speciale per i Sì Ponte per un totale di cinque premiati.

I premi del No Ponte Awards sono stati assegnati a personaggi che nel corso del 2023 si sono distinti per aver preso una posizione contro il progetto del Ponte sullo Stretto. Ecco chi ha ricevuto il premio: Maurizio Marchetti, Nadia Terranova, Lelio Bonaccorso, Cecilia Caccamo, Giuseppe Tomasello, i giovani artisti e attivisti della rassegna “Aunni annari” rappresentati da Alice Camardella, Roberto Ruggeri.

E poi ancora Fiorello per il suo ponte tibetano presentato durante la trasmissione “Viva Rai 2”, Makkox per la striscia su Salvini, Michelangelo, Leonardo e Raffaello durante la trasmissione “Propaganda Live”, Indico Film per “The bad guy”, Mario Tozzi. Premio speciale della giuria a Don Luigi Ciotti in solidarietà agli attacchi ricevuti questa estate.

«I Sì Ponte, – si legge nella nota –, che per ovvi motivi non sono stati invitati, riceveranno una splendida foto dello Stretto di Messina (gentilmente concessa dall’autore Daniele Passato) con dietro scritto lo slogan “Lo Stretto di Messina non si tocca, lo difenderemo con la lotta”». Tra i premiati in questa categoria: il Ministro Matteo Salvini per la sua dichiarazione “Il ponte è un’opera green“.

