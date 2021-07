Domani la Filarmonica Laudamo Messina a Villa Pulejo per “Musica con vista”

Domani – giovedì 15 luglio, alle 21:00 – la Filarmonica Laudamo Messina presenta a Villa Pulejo l’appuntamento concertistico inserito nella prima edizione di “Musica con vista“, in collaborazione con Comitato AMUR, Le Dimore del Quartetto e ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane.

Sul palco le Ãtma Quartet, quartetto d’archi polacco composto da; Katarzyna Gluza al violino, Paulina Marciz al violino, Karalina Orsik-Sauter alla viola e Edyta Slomska al violoncello. Eseguono musiche di Haydn, Micali Romeo, Ravel.

Metti un po’ di “Musica con Vista” – i concerti della Filarmonica Laudamo Messina

Proseguono gli appuntamenti in musica della Filarmonica Laudamo Messina all’interno di Villa Pulejo. Domani sera, infatti, una importante tappa della prima edizione di “Musica con Vista”, festival di Musica da Camera all’aria aperta nei luoghi più suggestivi d’Italia, organizzato dal Comitato Amur, formato dalle principali associazioni musicali italiane, di cui la Filarmonica Laudamo fa parte.

Protagonista l’Ãtma Quartet (in foto), quartetto d’archi polacco, considerato fra le migliori formazioni da camera emergenti. Il quartetto partecipa attivamente alla rete de Le Dimore del Quartetto, promuovendo la musica polacca in Italia. L’ensemble è stato selezionato anche dal programma francese ProQuartet, che ha come scopo lo sviluppo della musica da camera nel mondo. L’Ãtma Quartet è apparso nella programmazione di alcuni festival prestigiosi, come Davos Festival in Svizzera, Quatuors à Bordeaux Festival e Château de Lourmarin Summer Music Festival in Francia, Zeist Music Days in Olanda, Musethica in Spagna.

Gli obiettivi del festival

Un viaggio musicale nei giardini, chiostri e cortili di dimore storiche e palazzi, parte integrante dell’identità e del patrimonio culturale del nostro Paese. Attraverso numerosi concerti diffusi in tutta Italia, la musica dei più rappresentativi giovani ensemble del panorama musicale internazionale risuona in tutta Italia e si accompagna ad attività di scoperta del territorio.

Gli obiettivi di “Musica con Vista” sono:

offrire la possibilità ad un pubblico curioso di scoprire la bellezza a due passi da casa;

riattivare i territori e promuovere il turismo di prossimità;

rilanciare la vita sociale attraverso la Cultura;

creare un sistema nazionale capace di mettere in rete la Cultura e promuoverla come motore per lo sviluppo sostenibile, economico, sociale e civile del nostro Paese.

Informazioni utili:

Il concerto è riservato agli abbonati. I posti sono limitati ai sensi delle norme sul distanziamento.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria scrivendo a:

laudamo@tiscali.it

o telefonando al:

090 710929 – 340 0861640 (lun – ven. ore 9 -13)

(7)