Domani a Capo Peloro “Che splendida estate” di Gianmarco Orlando

Nella notte di San Lorenzo, arriva “Che splendida estate” di e con Gianmarco Orlando. Una fresca stand up comedy per sorridere e riflettere sulle ultime due estati, stagioni che abbiamo condiviso con il Covid.

L’appuntamento è per martedì 10 agosto, alle 21:30, al Lido Horcynus Orca. Il ricavato della performance verrà devoluto a sostegno del progetto “Il Museo del Mare” di Fabio Pilato. Da qualche settimana, infatti, gli amici del maestro del ferro – appunto, Fabio Pilato –, hanno dato il via ad una campagna di raccolta fondi per trovare consentirgli di trovare uno spazio in cui realizzare un’esposizione dedicata alle sue opere (che vi abbiamo mostrato qui, già un po’ di tempo fa). La raccolta fondi è disponibile su Eppela, a questo link. L’obiettivo è raggiungere 40mila euro.

La splendida estate di Capo Peloro

Continuano gli appuntamento in riva allo Stretto, dopo l’Horcynus Festival promosso dalla Fondazione Horcynus Orca, la Pro Loco Capo Peloro presenta il nuovo spettacolo di stand up comedy del messinese Gianmarco Orlando.

Formatosi alla scuola di scrittura Holden, diplomato all’Accademia del Brancaccio di Roma e autore del romanzo dal titolo TATATO edito dalla casa editrice Gestione, Orlando intratterrà il pubblico accompagnandolo nel divertente mondo di un paranoico.

Per prenotare: 320 0719455.

(Foto di Fuori di ME)

