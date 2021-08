Dieci anni dopo tornano i Subsonica in concerto a Messina

Era il 30 luglio 2011 quando i Subsonica salirono sul palco dell’Arena di Villa Dante a Messina. Adesso dieci anni dopo il gruppo torinese torna nello stesso luogo per il concerto in programma lunedì 16 agosto, già sold out. Il live rientra nella rassegna “Messina Restarts” promossa dall’Amministrazione comunale.

Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio sono in giro per l’estate italiana dal 18 giugno (da Macerata) e fino al 28 agosto. Per i Subsonica, Messina sarà la prima delle due date in Sicilia. La seconda sarà a Zafferana Etnea il 17 agosto.

Vorrei una discoteca labirinto – i Subsonica a Messina

Usciti con Mentale strumentale lo scorso 24 aprile 2020 per la RCA Records, i Subsonica promettono un live con quelle sonorità del primissimo album omonimo uscito nel ’97 (e ricordiamo tutti quanto abbiamo ballato in quella sera di luglio all’Arena di Villa Dante).

Cosa è successo in questi dieci anni

Nel 2011 esce Eden , sesto album dei Subsonica, disco che comprende Istrice e la cover di Up Patriots To Arms di Franco Battiato .

, sesto album dei Subsonica, disco che comprende Istrice e . Nel 2016 Samuel lascia temporaneamente il gruppo e si dedica al suo album da solista “Il codice della bellezza

e si dedica al suo album da solista “Il codice della bellezza Nel 2018 i Subsonica tornano a suonare insieme con l’uscita di 8, per Sony Music e registrato a Casasonica , lo studio torinese del gruppo fondato da Max Casacci, che adesso si chiama Andromeda.

per Sony Music e registrato a , lo studio torinese del gruppo fondato da Max Casacci, che adesso si chiama Andromeda. A novembre del 2019, esce infine Microchip temporale , album remix di Microchip emozionale (uscito 20 anni prima) con le 14 tracce riviste e riarrangiate da alcuni degli artisti più interessanti della scena musicale italiana attuale come i Coma_Cose e Mamakass, Cosmo, Willie Peyote, Nitro e Fast Animals and Slow Kids.

, album remix di Microchip emozionale (uscito 20 anni prima) con le attuale come i Coma_Cose e Mamakass, Cosmo, Willie Peyote, Nitro e Fast Animals and Slow Kids. Nell’estate del 2021, Samuel è il direttore artistico della prima edizione de “Eolie Music Fest”.

