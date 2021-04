Dalla pittura alla fotografia: arriva “Apollo &Arte”, la rassegna degli artisti messinesi

In attesa che i cinema vengano riaperti, la vita culturale di Messina cerca di ripartire con un’iniziativa cittadina che mira a ridare luce e spazio all’arte dopo una forzata chiusura. Dal 24 aprile 2021, alla Multisala Apollo, in via San Filippo Bianchi, va in scena negli spazi esterni dedicati ai manifesti cinematografici una rassegna temporanea, “Apollo & Arte“. L’evento sarà una vetrina per gli artisti messinesi e del territorio, che potranno esporre le loro opere di fronte alla cittadinanza.

«L’idea nasce dalla semplice osservazione della via, una volta ricca di titoli e colori, adesso, da troppo tempo, vuota» spiegano gli organizzatori del progetto Daniele Mircuda e Loredana Polizzi, partiti con l’intento di ridare nuova linfa agli artisti con un’esposizione fuori dalla Multisala.

«La considerazione – si legge nel comunicato di presentazione dell’evento – è che una strada, come la San Filippo Bianchi, abituata alla vitalità e all’unione, debba tornare a vivere. Restituire, in qualche modo, alla città una normalità, ricordando al pubblico il significato, l’importanza ed il piacere dell’osservazione, attraverso l’arte, restituendo gioia, colore ed entusiasmo. La via è nota per il progetto ApolloSpazioArte ed altre mostre, di famosi artisti realizzate nei locali del cinema».

La durata dell’allestimento è garantita fino alla nuova apertura della Multisala ed oltre. Di seguito la lista dei partecipanti ad Apollo & Arte:

Per la pittura – Sofia Bernava, Grazia D’Arrigo, Anna Viscuso;

Per la fotografia – Alessia Borgia e Ylenia Bottari;

Per l’illustrazione – Lucia Foti e Daniele Commito;

Per il collage digitale – Alphatelescopii.

