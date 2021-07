Dal 25 luglio arriva il Salina Festival 2021: il programma

Santa Marina Salina, Malfa e Rinella, queste le location scelte per il Salina Festival 2021, giunto alla sua 14esima edizione, in programma dal 25 al 29 luglio. Il tema scelto per nuova edizione è “Alieni in questo mondo” e come sempre sarà dedicato a cinema, musica e performance. A Letizia Battaglia il Premio CineMareMusica: «Sento quanto mi volete bene e vi ringrazio, sarò con voi a Salina».

«Ripercorreremo la carriera e – dice il direttore artistico del Salina Festival Massimo Cavallaro – proietteremo il documentario “Letizia Battaglia – Shooting the mafia” di Kim Longilotto che verrà proiettato il 29 luglio alle 22 nella Piazza di Santa Marina Salina subito dopo la consegna del Premio. Questa donna straordinaria è stata una figura fondamentale tra gli anni Settanta e Novanta, e la sua vita fuori dagli schemi è ancora oggi emblema di libertà».

Sta arrivando il Salina Festival

Si inizia il 25 luglio nel suggestivo sito archeologico di Portella con la “Passeggiata Sonora” e il concerto di Carola Ortiz, cantante e compositrice catalana, che presenta il suo terzo album da solista, “Pecata Beata” sui versi di scrittrici catalane.

Nei cinque giorni del Salina Festival saranno diverse le location per gli appuntamenti in programma, che prevedono anche un concerto omaggio a David Bowie con la band milanese The Ziggies che si esibiranno il 26 luglio a Malfa, e “I Siciliani” con l’attore Ninni Bruschetta e la compositrice e direttore d’orchestra Cettina Donato, ispirato alle poesie di Antonio Caldarella, il 27 luglio nella Piazza San Gaetano di Rinella.

Il programma

25 luglio a Santa Marina Salina, alle 19:00: Inaugurazione del festival con la Passeggiata Sonora

25 luglio a Santa Marina Salina, alle 19:30: Concerto Carola Ortiz “Pecata Beata”

26 luglio a Malfa, alle 22:00: The Ziggies in concerto

27 luglio a Rinella, alle 22:00: Ninni Bruschetta e Cettina Donato in “I Siciliani”

28 luglio a Malfa, alle 22:00: proiezione di “We are the Thousand” di Anita Rivoli

29 luglio a Santa Marina Salina, alle 21:30 consegna Premio CineMareMusica 2021 a Letizia Battaglia e alle 22:00 proiezione del documentario “Letizia Battaglia – Shooting the mafia” di Kim Longinotto

