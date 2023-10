Da Messina a Parigi, le opere dell’artista Giko in mostra oltre i confini nazionali

Le opere dell’artista messinese Giko in mostra a Parigi al Paris Anim’. Dopo la personale all’interno della manifestazione “Syros Culture 2022” in Grecia, Giacoma Venuti varca ancora una volta i confini nazionali e porta con sé la sua arte. L’esposizione è stata inaugurata il 9 ottobre e sarà visitabile fino al 6 novembre 2023.

Avevamo già visto le sue opere qualche tempo fa, in occasione della mostra “Grida silenziose”, tenutasi a Napoli, in cui l’artista messinese aveva focalizzato la sua attenzione sulla disperazione dei migranti, divisi tra un passato segnato dalla sofferenza e un futuro incerto. Oggi, invece, Giko è a Parigi con una nuova mostra, diversa, priva di un tema di fondo, incentrata sul bianco e nero.

«Queste opere – si legge nella nota di presentazione della mostra – potrebbero essere intese quali introspettive, poiché, trattano temi che entrano nell’animo, archetipi senza tempo che danno vita, singolarmente e come un tutt’uno, ad un racconto dell’essere umano. La forza espressiva dei pigmenti, generati da un uso sapiente delle varie tecniche utilizzate , mette in evidenza un bagaglio tecnico che trova riscontro nella forza espressiva delle sovrapposizioni di piani chiaroscurali che, con gradualità prospettica, cedono alla luce il ruolo predominante».

«A differenza di altre mostre a cui ci ha abituato l’Artista – prosegue la nota –, con trattazioni tematiche, questa non ha un tema di fondo, ma una visione in cui il non colore, il bianco ed il nero, danno vita a delle emozioni che vengono svelate dal visitatore scoprendone il mistero. I soggetti trattati sono vari e sempre coerenti, trovando negli accenti, nel tratto fermo della composizione, l’intuizione e la rielaborazione che considera l’arte quale coscienza evocativa. È un’Arte del racconto e Giko è Maestro nel dare forza espressiva e dialogante alle sue opere».

Come anticipato, per chi si trovasse a Parigi, la mostra dell’artista messinese Giko a Parigi è stata inaugurata il 9 ottobre e sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 21.00 fino al 6 novembre 2023.

