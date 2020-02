Da Messina a Napoli: la mostra di Giko che racconta le storie dei migranti

L’artista messinese Giko conquista Napoli, con la sua mostra multimediale “Le Grida Silenziose”. Un progetto artistico incentrato sulla disperazione dei migranti alla continua ricerca di nuove sponde in cui trovare pace e serenità.

«La comunicazione non sempre si avvale di parole o suoni, ma anche di immagini, colori e sfumature. Un artificio che si trasmette nell’arte, come in un dipinto ad olio o in una rappresentazione digitale» è questo il pensiero della messinese Giacoma Venuti, in arte Giko, che ha portato le sue opere in giro per l’Italia.

Giacoma Venuti nasce a Messina in un ambiente ricco d’arte tra musica e pittura. Sin da giovanissima coltiva l’amore per i pennelli e le tavolozze, traducendo i suoi quadri in sentimento. Da osservatrice sognante del mare, lo elegge a protagonista delle sue tele sin dal suo esordio.

Le opere della mostra “Le Grida Silenziose” di Giko, esposte a Napoli, comunicano con i visitatori trasmettendo emozioni di estrema attualità. L’impatto è forte: popoli che attraversano il mare alla ricerca di nuove terre in cui non ci sia lo spettro della guerra, della fame e della distruzione.

Giko racconta delle tragedie in mare, che riempiono le pagine di cronaca dei nostri giornali e della disperazione dell’Africa alla perdita dei suoi “figli”.

