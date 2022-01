In Ateneo torna la musica: tutto il programma dei concerti dell’Università di Messina

Dopo alcune stagioni mancate, torna la musica all’UniMe con i concerti dell’Università di Messina. Per questa nuova stagione musicale saranno 12 gli appuntamenti in programma, che si svolgeranno nella prestigiosa sede istituzionale dell’Aula Magna dell’Università, a Piazza Pugliatti. Gli studenti universitari che assisteranno ai concerti otterranno fino a un massimo di 3 crediti formativi universitari.

Il primo concerto è in programma giovedì 3 febbraio, alle 21.00, e solo questo si terrà all’Auditorium Polifunzionale del Papardo; sul palco “The Beaters” (in foto), una “Beatles Tribute Band”, con Fabio Angelucci (chitarra ritmica e voce), Riccardo Bagnoli (basso e voce), Marco Bonfiglio (chitarra solista e voce) e Maurizio Brioni (batteria e voce). «Tra le più affermate a livello internazionale, – si legge nella nota dell’UniMe – il gruppo proporrà un programma interamente dedicato alle musiche del celebre quartetto di Liverpool, che saranno eseguite con strumenti e abiti di scena vintage originali, in piena atmosfera anni ’60».

Ateneo in musica

Come abbiamo detto saranno 12 i concerti dell’Università di Messina in programma per questa 32esima stagione, che cercheranno di soddisfare tutti i gusti musicali, dalle sonorità brasiliane, alle immancabili colonne sonore del grande cinema, passando dalla musica da camera. «È presente – continua la nota – una grande varietà di generi musicali, tale da soddisfare i più svariati interessi del pubblico. Gli interpreti sono tutti di livello assoluto, con musicisti che vantano una brillante carriera svolta in giro per il mondo e con la presenza di alcuni artisti stranieri, che rendono ancor più prestigioso il cartellone».

Il programma:

10 febbraio: Quartetto Accord presentano “Tango Emoción”.

presentano “Tango Emoción”. 17 febbraio: Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio con “L’Orchestra in Salotto” – Le Sinfonie di Beethoven.

e con “L’Orchestra in Salotto” – Le Sinfonie di Beethoven. 3 marzo: Trio Ovidius con “Eternamente…” – Passioni, amori e lontananze nella musica vocale tra ’800 e ’900.

con “Eternamente…” – Passioni, amori e lontananze nella musica vocale tra ’800 e ’900. 10 marzo: Quartetto Fassetta con “Ciak…si suona!” – Le più belle musiche da film.

con “Ciak…si suona!” – Le più belle musiche da film. 24 marzo: Trio Beethoven , con “Tra classico e moderno”.

, con “Tra classico e moderno”. 31 marzo: Armoniensemble Pianotrio , con “Di danza in danza”.

, con “Di danza in danza”. 7 aprile: Festa Rustica con “Il canto dell’angelo” – La musica barocca per la Settimana Santa.

con “Il canto dell’angelo” – La musica barocca per la Settimana Santa. 21 aprile: Yuri Ciccarese e Floraleda Sacchi in “Di Scena” – Musiche per il palcoscenico e per il grande schermo.

in “Di Scena” – Musiche per il palcoscenico e per il grande schermo. 28 aprile: Sabrina Gasparini , Gentjan Llukaci e Alessandro Di Marco con “The best of Italy” – La musica italiana nel mondo.

, e con “The best of Italy” – La musica italiana nel mondo. 5 maggio: Brazilian Jazz Ensemble con “Viva o Brasil” – A ritmo di samba e bossa nova.

L’ingresso è gratuito.

Informazioni utili:

Per il concerto inaugurale sarà possibile prenotarsi da qui. L’accesso in sala sarà consentito solo ai possessori di “Green Pass Rafforzato” (o “Super Green Pass”), attestante l’avvenuta vaccinazione o la guarigione da Covid-19. Pertanto non sarà ritenuto valido il “Green Pass Base” rilasciato in seguito a tampone negativo. È obbligatorio indossare una mascherina di tipo FFP2 per tutta la durata dello spettacolo.

(Foto di Federico Mantova)

(11)