Concerti a Messina: il 4 luglio primo appuntamento con il Festival “Musica con Vista 2022”

Prosegue la stagione estiva dei concerti a Messina, dove si terranno due tappe del Festival “Musica con Vista 2022” del Comitato AMUR con Le Dimore del Quartetto e Associazione Dimore Storiche Italiane. La prima, in programma lunedì 4 luglio 2022 alle ore 21:00 nell’ambito della 101esima stagione della Filarmonica Laudamo, vedrà protagonisti a Villa Pulejo i membri del Quartetto Goldberg: Jingzhi Zhang (violino), Giacomo Lucato (violino), Matilde Simionato (viola) e Martino Simionato (violoncello).

Il gruppo si esibirà in «Il Quartetto in tre secoli», con musiche di Haydn, Webern e Dvorák. Nato durante la seconda ondata della pandemia come gruppo di studio in un momento in cui i concerti e le possibilità di crescita come musicisti erano ridotte all’osso, il Quartetto Goldberg deve il suo nome alle celebri Variazioni di Johann Sebastian Bach, brano che lega nel profondo i quattro componenti ed esprime gli ideali cardine del loro far musica: ricercatezza, semplicità e comunicatività.

Nell’ottobre 2021, il quartetto è entrato nello Stauffer Center for Strings, nella classe del Quartetto di Cremona, una delle più prestigiose formazioni cameristiche internazionali. Successivamente è stato invitato a fare parte della rete de Le Dimore del Quartetto. I membri del Quartetto sono tutti giovani tra i 20 e i 27 anni. Il programma prevede uno sguardo attraverso tre secoli di storia del quartetto per archi: Haydn, il “Padre del Quartetto”, Anton Webern, pioniere della Scuola di Vienna del primo Novecento e Antonín Dvořák, con il celebre Quartetto “Americano”, che precorre significati e contaminazioni tipici del ‘900, ed in cui la forma classica si sposa con i temi e le tradizioni dei Nativi d’America che tanto affascinavano l’autore della Sinfonia “Dal Nuovo Mondo”.

Il prezzo dei biglietti è di €10 con prenotazione del posto obbligatorio entro le ore 13 di venerdì 1 luglio. Per info e contatti telefonare ai numeri 3400861640 e 090710929 oppure scrivendo un’email all’indirizzo laudamo@tiscali.it.

Il secondo dei concerti del Festival “Musica con Vista 2022” a Messina sarà invece lunedì 18 luglio, sempre alle ore 21:00 a Villa Pulejo, con il Quartetto Henao, che suonerà “Quartetto in sol maggiore KV 387” (Mozart) e “Quartetto in fa minore op. 80” (F. Mendelssohn). Questa la lista di tutti i festival in Sicilia nel 2022.

