Concerti. Il 5 agosto Diodato live al Teatro Antico di Taormina

Diodato sul palco del Teatro Antico di Taormina. Per il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo inizia un’estate piena di concerti. Dopo la data del 4 agosto, all’Indiegeno Fest sul palco del Teatro di Tindari, altro appuntamento in programma sullo Stretto di Messina. Il 5 agosto, infatti, Diodato sarà sul palco del Teatro Greco di Taormina per il tour “Concerti di un’altra estate”.

Se la quarantena aveva obbligato alla sospensione di tutti gli spettacoli dal vivo, l’estate sembra giocare a nostro favore grazie agli spazi all’aperto che consentono di mantenere le distanze e le misure di sicurezza, continuando a godere della musica. È il caso di Diodato, che aveva dovuto mettere in stand by i suoi appuntamenti in giro per l’Italia. Adesso, però, si torna a suonare dal vivo.

Complice anche la rassegna di “Sotto il Vulcano” – a cura di Sopra La Panca, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, nata per valorizzare il territorio Taormina/Etna.



Diodato a Taormina

Inizia il 4 luglio il tour estivo di Diodato che si esibirà in tutta Italia con il suo “Concerti di un’altra estate”. L’artista aostano, infatti, ha pubblicato il nuovo singolo “Un’altra estate”, inclusa nella versione digitale di “Che vita meravigliosa”. Disco pubblicato a febbraio 2020 (Carosello Records) che contiene anche “Fai Rumore”, brano presentato all’ultimo festival della canzone italiana.

L’appuntamento con Diodato al Teatro Greco di Taormina è per mercoledì 5 agosto. I biglietti per il concerto sono disponibili qui.

