Cineclub dei piccoli: a Messina il Festival del cinema per l’infanzia. Il programma

Al via il conto alla rovescia: oggi a Messina arriva il Cineclub dei piccoli in programma nella città dello Stretto dal 20 al 22 ottobre 2023. In calendario film d’animazione, anche in anteprima, teatro, laboratori per bambini e, soprattutto, ampio spazio a divertimento e creatività.

Il Cineclub dei piccoli è un festival cinematografico dedicato all’infanzia, giunto oggi alla sua quarta edizione, che si svolge tra Palermo, Messina e Barcellona Pozzo di Gotto. Dal 20 al 22 ottobre 2023, il Cinema Lux di Largo Seggiola, a Messina, ospiterà la fase finale della manifestazione con un ricco programma di eventi speciali e proiezioni per bambini. Il cortometraggio vincitore del Festival sarà comunicato domenica 22 alle ore 19.00.

Cineclub dei Piccoli al Cinema Lux di Messina: il programma 2023

Tantissimi gli appuntamenti in calendario questo weekend per il Cineclub dei Piccoli al Cinema Lux di Messina. Come si anticipava, sono previsti laboratori a cura della Cineteca dello Stretto, spettacoli teatrali e circensi, e naturalmente film d’animazione, tra cortometraggi e lungometraggi. In chiusura la proiezione di “Si alza il vento” del maestro giapponese Hayao Miyazaki.

Di seguito, il programma completo:

Venerdì 20 ottobre 2023:

alle 16.30: “Yuku e il Fiore dell’Himalaya” di Arnaud Demuynck (dai 4 anni in su);

alle 18.30: “Lumìe” di e con Francesco Mirabile, in collaborazione con la Compagnia Carullo Minasi (spettacolo teatrale dai 4 anni in su);

alle 20.30: “Manodopera” di Alain Ughetto (dai 10 anni in su).

Sabato 21 ottobre 2023:

alle 16.00: “Il sarto furbacchione”, di Antonino Anelli, diretto da Michelangelo Maria Zanghì (spettacolo teatrale dai 4 anni in su);

alle 17.30: “Yuku e il Fiore dell’Himalaya” di Arnaud Demuynck (dai 4 anni in su);

alle 19.00: “Il bambino che scoprì il mondo” di Alê Abreu (dai 6 anni in su);

alle 20.30: “Cortometraggi dal mondo”, a cura di ZABUT, Festival internazionale di corti d’animazione (dai 6 anni in su).

Domenica 22 ottobre 2023:

alle 16.30: “La Chiocciolina e la Balena / Zog E I Medici Volanti” di Max Lang e Daniel Snaddon (dai 4 anni in su);

alle 18.00: laboratorio “Avventure in Cineteca”, a cura della Cineteca dello Stretto (dai 6 anni in su);

alle 19.30: “Si alza il vento” di Miyazaki (dai 10 anni in su).

Biglietti

Per i bambini l’ingresso è gratuito. Per gli adulti/accompagnatori il prezzo del biglietto è di 5 euro per l’ingresso singolo; 10 euro per il giornaliero; 20 euro per l’abbonamento per i tre giorni.

L’evento è organizzato dalle associazioni culturali Arknoah e Cineforum Orione in collaborazione con FICC – Federazione Italiana dei Circoli del Cinema ed Europa Cinemas, con la direzione artistica di Francesco Torre e con il coinvolgimento degli istituti comprensivi le cui scolaresche sono state investite del ruolo di Giuria e hanno partecipato ad attività laboratoriali dedicate al cinema.

Le scuole coinvolte quest’anno sono la Direzione Didattica Statale “A. Gabelli” di Palermo, gli Istituti Comprensivi “Enzo Drago” e “San Francesco di Paola” di Messina e l’Istituto Comprensivo “Capuana” di Barcellona Pozzo di Gotto.

