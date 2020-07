Casa Peloro Art: dal 7 luglio la mostra di Gianfranco Sessa

Continuano gli appuntamenti con la rassegna Casa Peloro Art, dopo gli specchi di Claudia Rotondo de “Le Retrò Studio”, arrivano – da martedì 7 luglio – i pesci di Gianfranco Sessa.

Gianfranco Sessa è un creativo/artigiano che da semplici legni riesce a creare ed evocare i pesci dello Stretto e le navi che lo attraversano.

Il pescatore di legni per Casa Peloro Art

Secondo appuntamento della rassegna creativa all’interno di Casa Peloro di Torre Faro. Protagonista dell’esposizione – visitabile fino al 20 luglio – è Gianfranco Sessa che ama definirsi “pescatore di legni”.

Gianfranco Sessa, nato, vive e risiede a Messina. Autodidatta, accoglie e raccoglie “relitti” che stanchi da lunghissimi viaggi si arenano sulle nostre spiagge. Lui dà loro accoglienza e assistenza ridonando la vita per una loro continuità storica.

Solo dopo un’attenta osservazione del pezzo raccolto e dopo una breve percezione tattile, il suo lavoro si concretizza in un’immagine mentale che prende vita nel suo piccolo laboratorio. Il suo non vuole essere un riciclo perché i legni raccolti appartengono a rami, a parti di tronco di un albero e non sono altro che parti di esso.

(6)