Capo d’Orlando, a Villa Piccolo un festival “fantastico”: il programma

È stato luogo di gioco, di poesia, dimora di memorie: la splendida Villa Piccolo, a Capo d’Orlando, continua a essere spazio di stimolo intellettuale e creativo con “Infinitamente Piccolo – Festival dell’Immaginario Fantastico” in programma stasera e domani, sabato 22 luglio.

La Fondazione “Famiglia Piccolo di Calanovella”, infatti, anche per il 2023 apre le porte all’immaginazione ospitando musica, performance teatrali, letture e laboratori. A incantare il pubblico anche la voce di Antonella Ruggiero, accompagnata sul palco dall’Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta da Walter Sivilotti.

A Capo d’Orlando la magia di Villa Piccolo

C’è come un mistero che accompagna il visitatore mentre si attraversa il suggestivo cimitero dei cani di Villa Piccolo, così come il parco, cuore pulsante della dimora in cui hanno vissuto il poeta Lucio Piccolo, il pittore e fotografo Casimiro Piccolo e Agata Giovanna Piccolo, esperta di botanica e che non di rado ha dato ospitalità anche al cugino Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Dal 1978 la casa della Famiglia Piccolo è diventata un Museo che accoglie visitatori; la Fondazione durante l’anno promuove diverse iniziative di valorizzazione del luogo come il Festival dell’Immaginario Fantastico. Ecco il programma del festival:

Venerdì 21 luglio

alle 17.30: inaugurazione terza edizione di “Infinitamente Piccolo”, intervengono il Presidente della Fondazione Piccolo Andrea Pruiti Ciarello e il direttore artistico della rassegna Fulvia Toscano ;

e il direttore artistico della rassegna ; alle 18.00: “L’essenziale è invisibile agli occhi. Un piccolo principe a Villa Piccolo”, omaggio a Antoine de Saint-Exupéry. Luciano Lanna dialoga con Alberto Samonà ;

; alle 19.30: “Misterioso è il narratore di fiabe”, Davide Brullo dialoga con Annalisa Terranova ;

dialoga con ; alle 22.00: “Allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero”, passeggiata nel giardino di Agata Giovanna, con l’astrofisico Andrea Orlando.

Dalle 18.30 alle 20.00 sarà possibile seguire un laboratorio teatrale su “Il piccolo principe”, condotto da Mariapia Rizzo del Teatro dei Naviganti di Messina.

Sabato 22 luglio

alle 17.00, al Museo della Fiaba di Ficarra: saluti istituzionali del Sindaco Basilio Ridolfo ;

; alle 17.30, al Museo della Fiaba di Ficarra: “Sicilia Fabulosa. Sulle tracce di Giuseppe Pitrè”, con Laura Gonzebach ed Emma Perodi , con un reading “L’Esequie della Luna di Lucio Piccolo”, a cura di Donatella Ingrilli ;

ed , con un reading “L’Esequie della Luna di Lucio Piccolo”, a cura di ; alle 21.00, al Parco di Villa Piccolo: Antonella Ruggiero in concerto con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta da Walter Sivilotti. (Ingresso 5 euro).

A questo link per maggiori informazioni sul Museo Villa Piccolo.

Foto di Anvedichesventola, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

