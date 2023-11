“Beethoven dal quotidiano al trascendente”: il prossimo concerto per la Filarmonica Laudamo di Messina

Una narrazione musicale che parte dai dati biografici per ricostruire lo stato emotivo del compositore mentre creava la sua musica: domenica 12 novembre al Palacultura di Messina va in scena per la Filarmonica Laudamo il concerto “Beethoven dal quotidiano al trascendente”. Sul palco Ilia Kim (pianoforte e narrazione).

Il concerto rientra nell’ambito del progetto triennale RecitarSuonando, format musicale alternativo ideato e avviato dal grande musicologo Piero Rattalino, amico della Filarmonica, scomparso nell’aprile 2023. L’appuntamento con le musiche di Ludwig van Beethoven è fissato per domenica 12 novembre, alle ore 18.00, all’Auditorium del Palacultura di Messina.

A dare vita a “Beethoven dal quotidiano al trascendente” sarà la compagna d’arte e di vita di Piero Rattalino, la pianista Ilia Kim, che, spiegano dalla Filarmonica Laudamo, con programmi spesso monografici o a tesi si esibisce nelle più importanti sale concertistiche del mondo in recital e da solista con prestigiosissime orchestre. Sarà lei quindi a guidare lo spettatore in questo viaggio alla scoperta di Beethoven.

«“Beethoven dal quotidiano al trascendente” – spiegano dalla Filarmonica Laudamo di Messina – è un’affascinante narrazione musicale che parte da dati biografici accertati per ricostruire lo stato emotivo del compositore mentre creava la musica, trasmettendo all’ascoltatore le varie fasi emotive della vita di Ludwig dal terribile duello con la sordità che lo porta a sfiorare al suicidio fino alla probabile identificazione con Cristo negli ultimi anni della sua vita».

I prossimi concerti della Filarmonica Laudamo di Messina

La 103esima stagione della Filarmonica Laudamo di Messina proseguirà il prossimo 19 novembre 2023, sempre al Palacultura “Antonello” con il concerto della Filarmonica Laudamo Creative Orchestra. Il programma completo della stagione è disponibile qui.

