Arriva il film di Colapesce e Dimartino: dove vederlo a Messina

Reduci dal successo di “Splash” all’ultima edizione del Festival di Sanremo (brano che ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”), adesso Colapesce e Dimartino si guardano al cinema. Anche a Messina arriva “La primavera della mia vita” film scritto da Lorenzo Urciullo, Antonio Di Martino, Michele Astori e Zavvo Nicolosi, che ne firma anche la regia. Prodotto da Wildside e Vision Distribution, coprodotto da Sugar Play in collaborazione con Sky e Prime Video, con il sostegno della Sicilia Film Commission.

Dopo la rottura del loro sodalizio professionale, due amici si ritrovano ad affrontare una nuova e spericolata avventura: una corsa contro il tempo in cui le sorprese non finiscono mai. Un road movie in cui si vedranno ospiti molto speciali: Madame, Roberto Vecchioni, Brunori Sas, Erland Øye (Kings of Convenience) e La Comitiva. Nel cast anche Stefania Rocca e Corrado Fortuna.

«Prima ancora di scrivere “I Mortali” (primo disco realizzato insieme) – raccontano Colapesce e Dimartino all’ANSA – il nostro grande sogno era fare un film. Ci abbiamo lavorato durante il tour, raccoglievamo idee e prendevamo appunti sul telefono. Poi le abbiamo sviluppate insieme al regista Zavvo Nicolosi. C’è un po’ di noi, nomi compresi, un po’ della nostra personalità e dei nostri tratti caratteriali, ma non è una storia autobiografica».

Il film di Colapesce e Dimartino: dove vederlo a Messina

Il film di Colapesce e Dimartino verrà proiettato dal 20 al 22 febbraio 2023, ecco in quali cinema di Messina:

The Screen Cinemas

Multisala Apollo

Multisala Iris

Per gli orari di programmazione rimandiamo ai siti ufficiali delle sale cinematografiche.

(Foto ANSA)

(13)