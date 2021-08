Ancora una sera a Capo Peloro con l’Horcynus Festival

È quasi agli sgoccioli la 19esima edizione dell’Horcynus Festival al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro che domani – giovedì 5 agosto – chiuderà la sezione estiva.

In programma per stasera, la proiezione del documentario “Il Condominio inclinato” diretto da Alberto Valtellina e Paolo Vitali e “Play Time”, per la regia di Jacques Tati.

Il festival di Capo Peloro si concluderà il 5 agosto con l’ultimo dei cortometraggi della Retrospettiva dedicata a Buster Keaton e la proiezione de “La vita nascosta” di Terrence Malick.

La penultima dell’Horcynus Festival

Diciotto le serate in programma per la nuova edizione dell’Horcynus Festival che stasera e domani presenterà al pubblico le ultime proiezioni.

Il programma di stasera:

alle 21:00, proiezione del documentario “Il Condominio inclinato” di Valtellina e Vitali. Il documentario, racconta la dimensione sociale e gli spazi abitativi di due condomini bergamaschi; “Terrazze fiorite” e “Bergamo Sole”, edificati tra il 1976 e il 1980.

alle 22.30, proiezione di "Play Time" di e con Tati. Il film del 1967 racconta di Monsieur Hulot e un gruppo di turisti americani tentano di visitare una Parigi futuristica.

Ingressi contingentati e prenotazione obbligatoria al:

344.2037197

0909032759

(12)