Alle Isole Eolie con le Guide Turistiche Messina: viaggio nel Castello di Lipari

Le Guide Turistiche di Messina si spostano alle Isole Eolie alla scoperta del Castello di Lipari. Dopo le passeggiate urbane di “Messina Up & Down” – da Piazza Basicò al Campanile – arriva una nuova esperienza tra le bellezze eoliane.

Si comincia da mercoledì 12 e venerdì 14 agosto con le visite guidate al Castello di Lipari. Per partecipare è necessario prenotare a: guideturistichemessina@gmail.com. Tutto il programma.

In giro per Lipari

Da mercoledì 12 agosto e per tutti i weekend fino a settembre sarà possibile partecipare alla visita guidata al Castello di Lipari con le Guide Turistiche Messina. Questa settimana sono due gli appuntamenti in programma:

mercoledì 12 agosto alle 10.30;

venerdì 14 agosto alle 18.00.

Sarà obbligatoria la prenotazione – nel rispetto delle misure di contenimento coroanvirus – alla mail: guideturistichemessina@gmail.com o al numero: 371 4171565. Indicare nominativi e recapiti telefonici di ogni partecipante.

Al Castello di Lipari – le visite delle Guide Turistiche Messina

Dopo i due appuntamenti di Messina Up & Down, le Guide Turistiche arrivano a Lipari, per una visita guidata al Castello di Lipari.

Il Castello, che si erge fino a 50 metri di altezza, si trova all’interno della cinta muraria risalente al 500, costruita per proteggere l’Isola. Il Castello è inoltre sede di varie strutture religiose tra cui la chiesa di Santa Caterina (XVI-XVIII secolo) ormai dismessa e la Chiesa dell’Addolorata del XVI secolo caratterizzata da una facciata di stile barocco.

Di notevole interesse anche il parco archeologico dove sono conservati i Sarcofagi di epoca greca. Sempre all’interno dell’area del Castello è custodito il Museo Archeologico Eoliano “Bernabò Brea”, testimonianza della storia di Lipari quale importante centro economico, religioso e culturale dell’intero arcipelago.

Guide Turistiche Eolie Messina Taormina

L’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina rappresenta un gruppo di guide turistiche multilingue abilitate della Regione Siciliana che da molti anni opera nella propria terra con passione, preparazione e competenza. Propongono visite guidate di città, siti archeologici, musei, aree naturalistiche e non solo.

