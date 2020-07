Messina Up & Down: una passeggiata alla scoperta della città. Come partecipare

Oggi, venerdì 31 luglio dalle 18.00, tornano le passeggiate urbane di “Messina Up & Down” organizzate dall’associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina.

Anche per questo secondo appuntamento, Messina Up & Down seguirà il percorso dal Colle al Campanile. Si parte dal Santuario di Montalto «luogo magico per Messina, non solo legato al culto mariano ma a numerosi anedottici storici, da cui lo sguardo si allarga sulla città fino a Capo Peloro.

La passeggiata percorrerà in discesa il colle con piccole tappe fino al Campanile dove è raffigurato l’aneddoto della fondazione della chiesa: le due chiese si fronteggiano e sono spunto per un percorso curioso e mai scontato.

Lungo la strada le guide descriveranno i monumenti e racconteranno alcuni aspetti di Messina meno noti, passando dall’arte contemporanea alla storia della ricostruzione urbana del secolo scorso.»

L’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina

L’Associazione rappresenta un gruppo di guide turistiche multilingue abilitate della Regione Siciliana che da molti anni opera nella propria terra con passione, preparazione e competenza. Propone visite guidate di città, siti archeologici, musei, aree naturalistiche e non solo.

«Nei prossimi mesi sono in programma altre proposte di itinerari in tutta la provincia di Messina, rivolti sia a chi deciderà di trascorrere qualche giorno di vacanza sul nostro territorio ma soprattutto a chi, benché residente nella provincia, non conosce le bellezze che offre il nostro patrimonio.»

Messina Up & Down: le info per partecipare alla passeggiata

È ancora possibile prenotare a: guideturistichemessina@gmail.com indicando il numero e i nominativi di ciascun partecipante con i recapiti telefonici o al 371 4171565. La prenotazione è obbligatoria nel rispetto della normativa anticovid19. Obbligatoria la mascherina.

Costo:

Euro 8,00 p.p.

Euro 3,00 da 7 a 12 anni (gratis da 0 a 6 anni)

