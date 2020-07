Una passeggiata dal Colle al Campanile: ancora aperte le iscrizioni per Messina Up & Down

Ancora posti disponibili per partecipare alla passeggiata dal Colle al Campanile – “Messina Up & Down” – di oggi, venerdì 10 luglio, alle 18.00, organizzata da Guide Turistiche Messina. Un itinerario per ammirare i luoghi legati alla tradizione della città e rimanere affascinati dalle opere d’arte che abitano le vie di Messina.

Messina Up & down è il primo appuntamento dopo il lockdown dovuto al coronavirus organizzato in città dalle Guide Turistiche Eolie Messina Taormina.

Messina Up & Down: come partecipare alla passeggiata

La passeggiata dal Colle al Campanile partirà alle 18.00 di oggi, venerdì 10 luglio, dal Santuario di Montalto, passerà da piazza Basicò, e si concluderà a Piazza Duomo. Sarà obbligatoria la mascherina. Il percorso è proposto al costo di 8.00 euro a persona ed è gratis per i bambini da 0 a 6 anni, mentre è previsto un “biglietto” ridotto di 3.00 per i ragazzi da 6 a 12 anni.

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Basterà mandare una e-mail all’indirizzo guideturistchemessina@gmail.com oppure chiamare i numeri di telefono 371 4171565 o 349 8750493. Per la sicurezza dei partecipanti dal coronavirus, è obbligatorio indossare la mascherina. Conclusione prevista alle ore 19.30.

