Alla Tenuta Rasocolmo terzo appuntamento con il jazz: Rosalba Lazzarotto e Luciano Troja

Alla Tenuta Rasocolmo, a pochi chilometri dal centro di Messina, torna la musica della rassegna “Winehouse Concert Jazz”. Dopo il sold out dei precedenti appuntamenti, infatti, si torna a suonare in cantina con Rosalba Lazzarotto e Luciano Troja che presentano “My Favorite Songs”.

Rosalba Lazzarotto, jazz vocalist, compositrice e didatta, è stata la voce di numerosi progetti musicali in collaborazione con musicisti tra cui: Bonafede, Gatto, Girotto, Manzi, e Weinstein. Nel 2006 è stata inserita nella categoria “Miglior Nuovo Talento Italiano” dalla rivista “Musica jazz”. Attualmente dirige l’ “Avantgarde music school” e ha al suo attivo la pubblicazione di due dischi.

Luciano Troja, musicista e compositore formatosi alla corte di Richie Beirach, ha partecipato a corsi di jazz e musica di improvvisazione in Italia e all’estero. Ha tenuto concerti in numerose città, in particolare, negli Stati Uniti. È stato segnalato nel referendum “Top Jazz 2009” della rivista Musica Jazz nelle sezioni “Miglior Nuovo Talento dell’Anno”, “Miglior Strumentista dell’Anno”, “Miglior Disco dell’Anno” (Seven Tales About Standards Vol.2”) e “Migliore Formazione dell’Anno” (Mazzù/Troja Duo). Attualmente è il direttore artistico della Filarmonica Laudamo di Messina.

Non solo musica

Alla Tenuta Rasocolmo continua, infatti, “Pieces of Wall” personale di Demetrio Scopelliti, a cura di Mariateresa Zagone. I biglietti e gli abbonamenti saranno venduti esclusivamente sul sito della Tenuta.

L’appuntamento con Rosalba Lazzarotto e Luciano Troja è per sabato 12 marzo. Per l’accesso agli spettacoli e alla degustazione è obbligatorio essere in possesso, secondo la normativa vigente, di green pass.

