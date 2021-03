Alla libreria Colapesce di Messina una domenica tutta dedicata al vinile

Fatevi carini, perché domenica 14 marzo, alla libreria Colapesce di Messina, arriva la prima de “La domenica del vinile”. Un’intera domenica, dalle 11:00 alle 18:00, dedicata alla musica, alla scoperta di vinili e di nuove uscite indipendenti.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Best Price Records, che per l’occasione ha selezionato dischi in vinile per ogni “palato musicale”.

A Messina una domenica in musica alla libreria Colapesce

Conviene godersi questa domenica, perché da lunedì 15 marzo Messina sarà in zona arancione. Ma abbiamo ancora un po’ di tempo per ascoltare e scegliere nuova musica se poi è in vinile ancora meglio. Da qui, Colapesce inaugurerà un nuovo settore dischi che sarà dedicato alle nuove uscite indipendenti imperdibili.

