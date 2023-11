Ai Magazzini del Sale in scena i Moti di Reggio: lo spettacolo il 25 e 26 novembre 2023

Prosegue la rassegna teatrale dei Magazzini del Sale di Messina con “Umanità Nova – cronaca di una mancata rivoluzione”, incentrato sui Moti di Reggio. In scena la compagnia Carullo-Minasi, per la drammaturgia di Fabio Pisano. L’appuntamento è fissato per sabato 25 e domenica 26 novembre 2023.

Terzo spettacolo per la rassegna 2023/24 del teatro dei Magazzini del Sale di Messina. Sabato 25 e domenica 26 novembre andrà in scena “Umanità Nova – cronaca di una mancata rivoluzione”, che riprende il nome del celebre settimanale anarchico fondato nel 1920 da Errico Malatesta. Protagonista dello spettacolo è Giuseppe Carullo, diretto da Cristiana Minasi. I costumi sono di Letteria Pispisa e gli elementi di scena curati da Cinzia Muscolino.

«I Moti di Reggio – si legge nella nota di presentazione dello spettacolo –, i cinque anarchici morti sulla strada, sono la disturbante scheggia di un’ Italia impazzita, sono l’eco di un “mito” andato a finire male. Una generazione, quella dei ventenni del ’68, che ha lottato e che ha perso, anzi peggio è stata strumentalizzata dal potere. Ha ragione lo scrittore Luis Sepulveda: “Narrare è resistere”. Resistere alla tentazione di dimenticarli, di dimenticare. Lo spettacolo intende farsi portatore dell’importanza della Storia, della sua conoscenza e della sua corretta trasmissione per evitare che i fatti si ripetano senza che li si conosca».

«La scrittura del testo – prosegue la nota – attraversa diversi protagonisti della vicenda, su tutti, Angelo Casile, uno dei cinque anarchici, ma non solo lui. Ci sono tante voci con linguaggi diversi ma col comune senso di raccontare dal proprio punto di vista la vicenda, una vicenda che pur rappresentando la Storia con la s maiuscola, ha finito per diventare una storia con la s minuscola, una storia che si è cercato in tutti i modi di dimenticare ma soprattutto di far dimenticare. Compito della drammaturgia è stato proprio quello di ripristinare i fatti, di assemblarli seguendo l’ordine degli eventi, eventi che vanno da Reggio a Milano, perché quel periodo storico, quell’occasione mancata in fondo non conosceva nord e sud, non conosceva settentrione e meridione. Ma riconosceva soltanto un sentimento comune: quello della rivalsa e della vendetta».

L’appuntamento ai Magazzini del Sale è fissato per sabato 25 novembre alle ore 21.00 e per domenica 26 novembre alle ore ore 18.30. Il biglietto intero ha il costo di 12 euro, il ridotto per under 25 di 10 euro. Necessaria la prenotazione, preferibilmente tramite messaggio WhatsApp, al numero 339 5035152.

Il prossimo spettacolo della rassegna 2023/24 dei Magazzini del Sale di Messina sarà “Con un quaderno nel portapacchi, vol 1: Milano-Udine” di e con Giuseppe Mortelliti, in programma il 16 e 17 dicembre 2023. Il calendario completo è disponibile a questo link.

(7)