A Messina torna il cinema all’aperto della Multisala Iris: il programma

Umberto Parlagreco è riuscito a creare un rapporto molto speciale con gli spettatori della Multisala Iris di Messina, dando forma grazie anche a loro, alla programmazione estiva del cinema all’aperto (Area Iris) che si trova proprio di fronte al multiplex di Ganzirri.

«Grazie a voi – scriveva Umberto a maggio – abbiamo avuto il coraggio non solo di andare avanti, ma anche di investire in una piccola sala all’aperto che quest’estate compirà il suo terzo anno di attività. Grazie a voi abbiamo imparato moltissimo: a programmare un cinema alle volte con poche uscite e mal comunicate, a curare la programmazione in maniera diversa, cercando di darvi la possibilità di vivere esperienze irripetibili qui da noi, abbiamo imparato ad esplorare nuovi modi per tenerci in contatto con voi, siamo cresciuti in maniera inaspettata e per certi versi incredibile».

Cinema all’aperto a Messina

E così dal 9 luglio torna Area Iris per recuperare i film che abbiamo perso in inverno o più semplicemente per rivedere i nostri film preferiti, come ad esempio “Quei bravi ragazzi” del 1990 diretto da Martin Scorsese o, ancora, per non perdere le nuove uscite come “Studio 666” che ripercorre, in chiave horror, le registrazioni di “Medicine at Midnight”, decimo album dei Foo Fighters.

Un’estate all’insegna del cinema, ma anche del teatro e della danza; si rinnova, infatti, la collaborazione tra la Multisala Iris e il Cortile Teatro Festival, diretto da Roberto Bonaventura (di cui ancora sappiamo molto molto poco).

Tutti i film in programma:

9 e 10 luglio: “ Thor: Love and Thunder ” diretto da Taika Waititi, con Chris Hemsworth, Christian Bale, Russell Crowe e Natalie Portman

” diretto da Taika Waititi, con Chris Hemsworth, Christian Bale, Russell Crowe e Natalie Portman 12 luglio: “ Eufemia ” di Giorgia Lolli, spettacolo di danza per il Cortile Teatro Festival

” di Giorgia Lolli, spettacolo di danza per il Cortile Teatro Festival 13 luglio: “ Elvis “, diretto da Baz Luhrmann, con Austin Robert Butler e Tom Hanks

“, diretto da Baz Luhrmann, con Austin Robert Butler e Tom Hanks 14 luglio: “ Gli amori di Anaïs ” scritto e diretto da Charline Bourgeois-Tacquet, con Valeria Bruni Tedeschi

” scritto e diretto da Charline Bourgeois-Tacquet, con Valeria Bruni Tedeschi 15 luglio: serata horror con “ X – A sexy story horror “, diretto da Ti West, con Mia Goth

“, diretto da Ti West, con Mia Goth 16 e 17 luglio: “ The Lost City ” diretto da Adam e Aaron Nee, con Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe

” diretto da Adam e Aaron Nee, con Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe 19 luglio: “ Lunana – Il villaggio alla fine del mondo “, scritto e diretto da Pawo Choyning Dorji, con Pem Zam

“, scritto e diretto da Pawo Choyning Dorji, con Pem Zam 20 luglio: “ Belfast ” scritto e diretto da Kenneth Branagh, con Jude Hill

” scritto e diretto da Kenneth Branagh, con Jude Hill 21 luglio: “ Quei bravi ragazzi ” – omaggio a Ray Liotta. Versione in lingua originale sottotitolata in italiano

” – omaggio a Ray Liotta. Versione in lingua originale sottotitolata in italiano 22 luglio: serata horror con “ Studio 666 “, diretto da BJ McDonnell, con i Foo Fighters

“, diretto da BJ McDonnell, con i Foo Fighters 23 e 24 luglio: “ Ghostbusters legacy “, diretto da Jason Reitman, con Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts

“, diretto da Jason Reitman, con Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts 26 luglio: “Alter_Azione” di Gaia Gemelli, spettacolo di danza per il Cortile Teatro Festival

27 luglio: “ Flee “, diretto da Jonas Poher Rasmussen

“, diretto da Jonas Poher Rasmussen 28 luglio: “ Licorice Pizza “, scritto e diretto da Paul Thomas Anderson, con Alana Haim e Cooper Hoffman

“, scritto e diretto da Paul Thomas Anderson, con Alana Haim e Cooper Hoffman 29 luglio: serata horror con “ Black Phone “diretto da Scott Derrickson con Ethan Hawke

“diretto da Scott Derrickson con Ethan Hawke 30 e 31 luglio: “Marry Me” diretto da Kat Coiro, con Jennifer Lopez, Owen Wilson e Maluma

Inizio spettacoli ore 21:30.

A questo link, invece, tutti i festival in Sicilia dedicati al cinema.

