Venti incendi attivi in provincia di Messina: in azione i Vigili del Fuoco

Mentre i canadair continuano a sorvolare la città di Messina a seguito dell’incendio che da ieri brucia sui colli San Rizzo, diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono in azione anche in provincia per domare gli incendi divampati nelle ultime ore. Diverse le zone interessate.

Gli operatori del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina sono impegnati dalla mezzanotte del 28 agosto 2023 nello spegnimento di diversi incendi di vegetazione e di bosco in tutta la provincia. Le zone interessate sono principalmente: Raccuja, Furnari, Gioiosa Marea, Ficarra, Sant’Agata Militello, Barcellona Pozzo di Gotto, Mazzarà Sant’Andrea nonché Francavilla Moio e Taormina. In atto, informano dal Comando dei Vigili del Fuoco sono attivi 20 incendi. Inoltre due Canadair, CAN30 e il CAN31, stanno effettuando dei lanci di acqua nella zona dei Colli San Rizzo.

A bruciare in queste ore diverse zone della Sicilia. Dalle ore 10.55 di oggi, lunedì 28 agosto, il Comando dei Vigili del Fuoco di Messina ha inviato una squadra con pick-up e autopompa serbatoio come rinforzo per i colleghi di Palermo, a causa delle numerose richieste di intervento per incendio nella provincia. Fiamme, informa la Regione Siciliana, anche nel trapanese.

Dalla Regione la cartina satellitare che mostra gli incendi delle ultime 24 ore in Sicilia:

