Incendio sui Colli Sanrizzo: canadair ancora in azione a Messina

In corso dal pomeriggio di ieri, domenica 27 agosto, le operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato sui Colli Sanrizzo. Ancora questa mattina, a Messina, una cappa di fumo e l’odore di bruciato che arriva fino in centro città. Ancora in azione i Canadair.

Notte di apprensione quella appena trascorsa a Messina, a causa di un incendio che si è sviluppato sui colli Sanrizzo. Il forte vento ha inoltre portato verso il centro città una “cappa” di fumo. Sul posto nelle scorse ore i Vigili del Fuoco, in questo momento la forestale. In azione i canadair.

Si segnalano inoltre incendi nel pomeriggio di domenica e nella notte anche in altre zone della Sicilia, in particolare nel trapanese e nel palermitano. Un rogo si è poi sviluppato anche sull’autostrada Palermo – Mazara del Vallo, uno sulla Palermo – Agrigento, nella zona artigianale di Villabate. Incendi anche a Termini Imerese e a Campofelice di Roccella.

In aggiornamento

(Foto di repertorio)

