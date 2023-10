Trasforma la cantina in una centrale dello spaccio: arrestato 27enne per droga a Messina

La Polizia di Stato di Messina ha tratto in arresto un 27enne per droga. L’uomo aveva trasformato la cantina di casa in una vera e propria centrale di spaccio con tanto di sistema di video sorveglianza per monitorare l’eventuale arrivo della Polizia e di una porta con una feritoia per consegnare la droga ai “clienti”. I dettagli.

Nel pomeriggio di ieri, nel corso dei servizi antidroga disposti dal Questore di Messina, la Squadra Mobile ha tratto in arresto un messinese di 27 anni, già gravato da specifici pregiudizi di polizia.

In particolare, gli uomini della Mobile hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione di un soggetto, già noto agli investigatori, rinvenendo e sequestrando 1,5 kg di marijuana e qualche grammo di cocaina già confezionata e pronta per essere immessa sul mercato.

Il predetto stupefacente era occultato all’interno di una cantina, adibita a vera e propria centrale di spaccio; la stessa era, infatti, dotata di un imponente impianto di video sorveglianza che consentiva al soggetto di monitorare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine e di una porta recante una feritoia, occultata con un cartone, finalizzata a consegnare lo stupefacente ai vari assuntori.

Nel corso della perquisizione, gli operatori hanno, altresì, sequestrato, oltre al materiale necessario per il confezionamento, una lampada di grandi dimensioni e delle confezioni di semi utilizzate per la coltivazione in serra dello stupefacente.

L’uomo è stato, pertanto, arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che la sua posizione sarà definita solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.

FONTE: Questura di Messina

