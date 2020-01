Traffico di stupefacenti ed estorsione: un arresto nel messinese

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Malvagna, nel messinese, hanno arrestato il 45enne S.S. per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope ed estorsione.

Nello specifico, i militari dell’Arma hanno rintracciato l’uomo e lo hanno arrestato poiché condannato alla pena di 4 anni e 11 mesi e 26 giorni di reclusione per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope commesso in Motta Camastra (ME) nel luglio 2015 ed estorsione commesso in Francavilla di Sicilia (ME) nel novembre 2011.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Messina. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato portato nella Casa Circondariale di Messina per l’espiazione della pena.

