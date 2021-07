Traffico di droga a Messina, i nomi e i dettagli dell’operazione “Knock down” – VIDEO

Si è conclusa stanotte l’Operazione anticrimine “Knock down” ad opera della Polizia di Messina: 11 le misure cautelari eseguite. Nel mirino una consorteria criminale operante nel quartiere di Santa Lucia sopra Contesse. Fondamentali per la riuscita dell’operazione le intercettazioni telefoniche e ambientali e le immagini delle telecamere di osservazione, nonché i servizi sul territorio. A dare il via alle indagini, un violento pestaggio avvenuto nel 2018.

Maxi-operazione anti-crimine a Santa Lucia sopra Contesse: le indagini

L’azione investigativa, conclusasi nella mattinata odierna, ha avuto origine dagli approfondimenti svolti a seguito di un violento pestaggio occorso in questo Centro nel mese di novembre del 2018.

Fin da subito, le indagini hanno interessato le componenti malavitose operanti nel quartiere di Santa Lucia sopra Contesse e si sono sviluppate a seguito di attenta analisi delle dinamiche criminali, soprattutto nell’ambito del traffico degli stupefacenti, che interessavano quel rione popolare cittadino. Le indagini, oltre a fare luce sull’efferato pestaggio di un giovane, hanno restituito numerosi elementi indicativi di un intenso traffico di sostanze stupefacenti gestito dalla consorteria criminale disarticolata con l’operazione odierna.

Le intercettazioni telefoniche e ambientali, la visione delle immagini delle telecamere di osservazione, i numerosi servizi dinamici sul territorio e gli innumerevoli riscontri all’attività di spaccio hanno portato, difatti, alla emersione di un’articolata associazione criminale, operante nel rione messinese di Santa Lucia sopra Contesse, dedita alla gestione di un imponente traffico di droghe di varie tipologie, destinate ad essere immesse sul mercato messinese.

Il pestaggio del 2018

Con riferimento al pestaggio che ha dato origine alle indagini e dalle operate investigazioni è emerso come gli odierni arrestati Fiore Matteo ed Arena Salvatore abbiano fermato la vittima in strada per poi condurla a casa di Aloisi Antonino, ove il giovane, come detto per un debito per la fornitura di sostanza stupefacente (di appena 200 euro), è stato selvaggiamente percosso.

Per quanto sopra, il G.I.P. ha ritenuto i sopra menzionati Fiore Matteo, Arena Salvatore e Aloisi Antonino responsabili dei reati di lesioni personali aggravate ed estorsione (perpetrata ai danni del giovane brutalmente aggredito per recuperare quanto da questi dovuto per l’acquisto della droga).

Il traffico di droga

Pertanto, le indagini hanno consentito di fare luce su una consorteria criminale dedita al traffico ed allo spaccio minuto di sostanze stupefacenti.

Di tale sodalizio, secondo le evidenze investigative, fanno parte, con il ruolo di capi-promotori, i già citati Fiore Matteo, Aloisi Antonio e Arena Salvatore, che tenevano i contatti con la moltitudine indifferenziata degli acquirenti, reperivano la sostanza da immettere sul mercato dello spaccio e si rapportavano con i fornitori. Erano loro ad occuparsi dell’approvvigionamento dello stupefacente, attingendo peraltro – per le loro esigenze – ad una pluralità di soggetti tra cui Arrigo Angelo e Chiatto Valentino (il primo dei quali risultato a pieno titolo inserito nella consorteria criminale).

Ed era proprio presso le abitazioni di Arena Salvatore e Aloisi Antonino, punto di riferimento di tutto il sodalizio, che veniva per lo più custodita la sostanza stupefacente e, talvolta, compravenduta.

I nomi

Il ruolo di corriere di fiducia del sodalizio risulta, invece, ricoperto da Marra Nicola. Emblematico è, in proposito, un episodio avvenuto in costanza di attività investigativa, allorquando il Marra è sfuggito ad un controllo della Polizia disfacendosi di oltre mezzo chilo di marijuana gettandola a margine della carreggiata dell’autostrada, nei pressi dello svincolo di Giostra (l’involucro è stato, poi, recuperato e sottoposto a sequestro).

Altro sodale raggiunto da provvedimento cautelare è Romano Domenico, la cui presenza è stata addirittura accertata all’interno dell’abitazione di Arena Salvatore, ove il Romano è talvolta rimasto anche da solo e ove (con una familiarità che non può non denotare uno stabile inserimento nell’associazione) ha ricevuto “clienti” a cui ha consegnato lo stupefacente lì custodito dagli altri membri del gruppo.

Organici all’associazione sono risultati, poi, Settimo Daniele (che intratteneva stretti rapporti con Fiore ed altri sodali e svolgeva attività di cessione di stupefacente nell’interesse del gruppo, custodendo anche significativi quantitativi di droga) ed Alati Carmelo (che con i promotori del sodalizio intratteneva rapporti di “dare e avere” e che, a volte, forniva lo stupefacente per lo spaccio e, altre volte, lo riceveva).

Proprio Settimo Daniele, nel corso delle indagini, è stato tratto in arresto con circa 20 chilogrammi di marijuana, così come Alati Carmelo, sorpreso in possesso di circa 200 grammi della medesima sostanza stupefacente.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno, poi, in costanza di approfondimenti investigativi, arrestato in flagranza altre due persone, rinvenendo e sequestrando oltre 80 grammi di cocaina e circa 5.000 euro in contanti.

Condividendo l’imponente quadro indiziario raccolto dagli investigatori della Squadra Mobile, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina – Direzione Distrettuale Antimafia, nella persona dei Pubblici Ministeri titolari delle indagini, richiedeva ed otteneva, dal competente Giudice per le Indagini Preliminari, la misura cautelare del massimo rigore per 5 indagati, quella degli arresti domiciliari per 5 soggetti e quella dell’obbligo di dimora per 1 altro individuo.

Di seguito, l’elenco delle 11 persone raggiunte da misure cautelari nell’ambito dell’operazione a Santa Lucia sopra Contesse.

Destinatari di misura cautelare in carcere:

ALOISI Antonino cl. ‘86.

ARENA Salvatore cl. ‘94.

ARRIGO Angelo cl. ‘88.

FIORE Matteo cl. ’93.

MARRA Nicola cl. ‘89.

Destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari:

ALATI Carmelo cl. ‘85.

CHIATTO Valentino cl. ’91.

RIZZO Roberto cl. ’96.

ROMANO Domenico cl. ’90.

SETTIMO Daniele cl. ‘2000.

Destinatario della misura cautelare dell’obbligo di dimora:

ARENA Giuseppe cl. ’75.

Per il rintraccio e la cattura dei destinatari del provvedimento restrittivo in parola, la Squadra Mobile ha agito con il concorso di personale di altre articolazioni della Questura di Messina e con quello di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine per la Sicilia Orientale. All’attività ha anche collaborato personale della Polizia Penitenziaria operante in una Casa Circondariale ove si trovava già ristretto un soggetto destinatario di provvedimento cautelare.

È opportuno ribadire che l’azione investigativo-repressiva conclusa in data odierna si inserisce nell’ambito di una più ampia strategia perseguita dalla Squadra Mobile della Questura di Messina, condivisa e coordinata dall’Autorità Giudiziaria inquirente peloritana.

Ormai da tempo, infatti, grande impegno viene profuso nel contrasto sia del grande traffico che dello spaccio minuto di sostanze stupefacenti, ed i risultati oggi conseguiti si legano, nel solco della continuità, con i brillanti esiti di altre azioni investigative antidroga precedentemente concluse, non ultime le operazioni convenzionalmente denominate “Tunnel”, “Predominio” e “Market Place”.

