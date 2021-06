Tangenziale Messina, auto in fiamme sul viadotto Ritiro all’altezza di Giostra

È successo alle prime ore di stamattina: un’auto ha preso fuoco sulla tangenziale di Messina, sul viadotto Ritiro, all’altezza di Giostra. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso del Consorzio Autostrade Siciliane e dei Vigili del Fuoco, che si sono messi in azione per domare le fiamme.

Traffico in tilt questo martedì 15 giugno a Messina a causa di un’auto in fiamme sulla tangenziale, all’altezza di Giostra, in direzione Messina-Palermo. In particolare sul versante autostradale nord le auto sono incolonnate sino quasi al casello di Villafranca. Le cause dell’incendio che ha interessato l’autovettura sono ancora da individuare.

Il traffico sul viadotto, informano dal CAS, è stato ripristinato da circa 15 minuti e la situazione viaria sta tornando lentamente alla normalità. Tra Tremestieri e Boccetta, scrive il Consorzio, la situazione è scorrevole. Si riscontrano solo rallentamenti residuali tra Villafranca e Giostra. L’auto che ha preso fuoco è una Mercedes. Non si registrano feriti.

(75)