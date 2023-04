Ruba capi d’abbigliamento dal centro commerciale: arrestata 24enne nel messinese

Va al Centro Commerciale e ruba alcuni capi d’abbigliamento, ma viene beccata dai Carabinieri della Stazione di Villafranca Tirrena: arrestata, in flagranza di reato, una 24enne della provincia di Messina, ritenuta responsabile di furto aggravato.

Durante un servizio di controllo del territorio, predisposto nella zona e finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, i Carabinieri, nel pattugliare l’area del centro commerciale “La Briosa” di Villafranca Tirrena, hanno notato una giovane donna uscire furtivamente da un negozio, la quale, notata la presenza dei militari, aveva tentato di darsi alla fuga accelerando il passo. Dopo un breve inseguimento, i militari dell’Arma sono riusciti a bloccare la donna, che è stata trovata in possesso di alcuni capi d’abbigliamento rubati poco prima nel centro commerciale. Condotta in caserma per gli accertamenti, la 24enne è stata arrestata e la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la donna è stata ristretta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

FONTE: Legione Carabinieri “Sicilia” – Comando Provinciale di Messina

