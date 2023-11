Prende il reddito di cittadinanza, ma viene beccato con 600mila euro in auto: denunciato

Controlli agli imbarcaderi dei traghetti a Messina: la Guardia di Finanza denuncia un corriere di valuta. L’uomo è stato beccato con 600mila euro nascosti nel bagagliaio. Agli ulteriori accertamenti è risultato appartenente a un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza. Scattano sequestro e denuncia.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, nell’ambito di un più ampio piano di controlli finalizzati alla repressione dei traffici illeciti, hanno sorpreso un cittadino di origini calabresi intento a trasportare ingenti quantità di denaro contante di illecita provenienza.

Più in particolare, durante i routinari controlli dei mezzi e delle persone in transito sullo Stretto, i militari del Gruppo di Messina hanno fermato agli imbarcaderi privati un automezzo, proveniente da Palermo e diretto a Villa San Giovanni. Insospettiti dall’atteggiamento insolitamente agitato del conducente, le Fiamme Gialle hanno deciso di approfondire il controllo con l’ausilio dell’unità cinofila. Di qui l’inaspettata scoperta: grazie all’incredibile fiuto di Haidy, un “cash dog” appositamente addestrato per annusare la valuta, i Finanzieri hanno scoperto un ingente quantitativo di denaro contante, occultato all’interno di un borsone riposto nel vano bagagli dell’auto. Le numerose mazzette di denaro contante, in tagli da 200, 100, 50, 20, 10 e persino 5 Euro, erano state avvolte con pellicola trasparente e nastro adesivo da imballaggio, per un totale di circa 600.000,00 euro.

In base ai primi accertamenti, il conducente è risultato il componente di un nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza, inoccupato e privo di qualsiasi fonte di sostentamento. Quindi, non avendo giustificato in modo esaustivo il possesso di una somma di denaro così ingente, le banconote sono state sequestrate ed il soggetto deferito a piede libero alla Procura della Repubblica di Messina, per i reati di riciclaggio e ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità.

Il fenomeno dei cosiddetti cash-courier resta estremamente diffuso in tutto il territorio nazionale e l’attenzione della Guardia di Finanza, anche con la preziosa collaborazione delle unità cinofile addestrate al rinvenimento della valuta, si sta concentrando nel disarticolare le organizzazioni criminali dedite, tra l’altro, al reimpiego dei proventi derivanti dalle attività illecite, inquinando in tal modo l’economia legale. Il diuturno impegno nello specifico comparto, a salvaguardia dell’economia legale, testimonia la rilevanza attribuita al fenomeno criminale dalle Fiamme Gialle messinesi e dalle Autorità Giudiziarie del distretto, coralmente considerato di grave impatto sociale.

FONTE: Guardia di Finanza – Comando Provinciale Messina

