Nevicata a Mistretta, albero cade sulla strada: l’intervento dei Vigili del Fuoco

È successo questa mattina, 21 marzo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere un albero caduto sulla strada provinciale 176 Mistretta-Castel di Lucio, in provincia di Messina. Gli operatori sono intervenuti intorno alle 9.00 di questa mattina, mentre era in corso una nevicata.

All’indomani dell’equinozio di primavera, in Sicilia le temperature si mantengono piuttosto basse e nella zona di Mistretta continua a nevicare. Nella mattinata di oggi, lunedì 21 marzo, alle ore 9.00, la squadra del distaccamento volontario di Mistretta, è intervenuta nella SP 176 Mistretta-Castel di Lucio(ME), per rimuovere il grosso albero caduto sulla sede stradale. Nell’impatto, fortunatamente, non sono state coinvolte persone. Le attività dei Vigili del Fuoco sono state rese ancor più difficili per la nevicata in corso.

Loading... ×

(6)