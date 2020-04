Migranti. 8 sbarchi a Messina negli ultimi 12 mesi: i dati della Questura

Sono stati 8 gli sbarchi di migranti a Messina tra aprile 2019 e aprile 2020. A dirlo sono i dati condivisi dalla Questura di Messina stamattina in occasione del 168esimo anniversario della Polizia di Stato.

Come ogni anno, in occasione dell’anniversario della fondazione della Polizia di Stato, la Questura di Messina stila l’elenco e invia le tabelle dei reati rilevati dagli agenti e, in generale, della attività svolte nel corso degli ultimi 12 mesi. Dopo aver visto quali sono i reati più commessi tra città e provincia, dai furti alle frodi informatiche, andiamo a vedere la tabella riportante i dati raccolti dall’Ufficio Immigrazione.

I numeri (consultabili nella tabella pubblicata in basso in questo articolo) fanno riferimento al periodo intercorso tra l’aprile 2019 e l’aprile 2020. In totale, si può leggere nel documento, a Messina ci sono stati 8 sbarchi negli ultimi 12 mesi. Durante le operazioni di sbarco sono state identificate in totale 979 persone. Sono state definite 671 istanze di protezione internazionale. Sono 134, infine, le persone destinatarie di provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale.

Al di là degli sbarchi, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Messina indica quanti permessi di soggiorno (nuovi o rinnovi) sono stati trattati, respinti o approvati e le richieste di ottenimento di cittadinanza italiana.

I dati dell’Ufficio Immigrazione

Foto © Account twitter della nave SeaWatch3

