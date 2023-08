Messina, ritrovato morto il 22enne disperso in mare nella zona del Ringo

È stato ritrovato morto il ragazzo di 22 anni disperso in mare a Messina nella giornata di ieri, martedì 22 agosto 2023. Il corpo del giovane è stato recuperato nella serata di ieri di fronte alla chiesa del Ringo, nella zona in cui era stata segnalata la scomparsa. Adesso si dovrà indagare per accertare le cause e le dinamiche dell’accaduto.

Ore di ricerche da parte della Guarida Costiera, in campo con mezzi navali ed elicotteri, a seguito di una segnalazione arrivata nel primo pomeriggio di ieri riguardante un giovane, di origine africana, disperso in mare. A supporto anche la sezione navale dei Vigili del Fuoco del Comando di Messina e i sommozzatori dei Carabinieri. Da notizie sommarie assunte sul posto sembrerebbe che il giovane si fosse immerso nelle acque dello Stretto, all’altezza della chiesa del Ringo, per una nuotata.

Il corpo del 22enne è stato ritrovato senza vita nella tarda serata di ieri, proprio nello specchio d’acqua antistante la chiesa del Ringo.

