Armato di coltello rapina due pasticcerie di Giostra: arrestato 39enne a Messina

Due rapine nell’arco di due giorni in due diverse pasticcerie di Giostra: di questo è accusato il 39enne tratto in arresto dalla Polizia di Stato a Messina. In entrambi i casi, l’uomo era armato di coltello. Ad incastrarlo, le immagini della videosorveglianza. Il report.

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, ha arrestato un messinese di 39 anni per aver consumato due rapine, armato di coltello, presso due esercizi commerciali in zona Giostra.

I fatti risalgono al 13 e 14 agosto scorso. La prima rapina è stata consumata nei confronti di una pasticceria, verso le 8.00 del mattino, allorquando un uomo, con il volto travisato da una bandana e dal cappuccio della felpa, è entrato improvvisamente nel locale brandendo un coltello, minacciando il titolare, dal quale si è fatto consegnare l’incasso contenuto nel registratore di cassa, 250 euro. Anche la seconda rapina è stata perpetrata in danno di una pasticceria, sempre nella medesima zona di quella consumata il giorno precedente. Nell’occasione, un uomo, intorno alle 10.30, anche in questo caso travisato, noncurante della presenza di clienti, ha minacciato con coltello il proprietario, intimandogli la consegna del denaro; la commessa ha dunque consegnato 300 euro.

Le indagini, svolte da personale della Squadra Mobile, grazie all’acquisizione delle immagini riprese da diversi impianti di videosorveglianza installati in prossimità dei luoghi d’interesse, hanno consentito di identificare il presunto autore degli episodi criminosi.

Il quadro probatorio raccolto è stato condiviso dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’uomo.

Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e, in ossequio al principio di non colpevolezza fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.

FONTE: Questura di Messina

(248)