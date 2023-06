Messina, la Guardia Costiera recupera un giovane disperso in mare

La Guardia Costiera di Messina, nella giornata di giovedì 22 giugno, è stata impegnata nella ricerca di due persone: un giovane di 16 anni disperso in mare e recuperato dagli agenti e un uomo di 34 anni rientrato autonomamente a riva.

Una prima segnalazione è pervenuta verso le ore 17.15 tramite numero blu 1530, da parte della madre di un minore di anni 16, che si era allontanato dalla località Nizza di Sicilia (ME), nuotando in direzione Messina. Prontamente attivato il dispositivo di soccorso, sono stati impiegati una pattuglia terreste, le unità navali della Capitaneria di Porto di Messina e di Reggio Calabria. Richiesto anche un pattugliamento aereo. Le unità impiegate nell’attività di ricerca e soccorso hanno pattugliato il litorale siculo da Giampilieri a Roccalumera. Fortunatamente il minore è stato trovato in località Alì Terme in buono stato di salute, e veniva riconsegnato alla madre.

Una seconda segnalazione perveniva alla Sala Operativa alle ore 19.20 sempre riguardante un presunto disperso in mare di anni 34, in località Marmora (ME). L’attività di ricerca e soccorso veniva dispiegata con l’utilizzo di mezzi navali e terresti già impiegati nel primo soccorso. Fortunatamente la persona che si era allontanata a nuoto rientrava autonomamente a riva.

Il comandante della Capitaneria di Porto di Messina – AMS, Giacomo Cirillo ricorda il rispetto delle normative vigenti in mare e delle normali regole di cautela, raccomandando anche ai bagnanti più esperti la massima prudenza e di non allontanarsi dalla costa.

FONTE: Guardia Costiera – Capitaneria di Porto AMS Messina

