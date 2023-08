Messina, ennesima aggressione contro un autista dell’ATM. Basile: «Fatto grave»

Ancora un’aggressione a Messina ai danni di un autista dell’ATM. I fatti risalgono alla serata di ieri, mercoledì 16 agosto, nel villaggio di Gesso. A commentare l’accaduto, esprimendo la vicinanza dell’Amministrazione, il sindaco Federico Basile. Ecco cos’è successo.

Traffico congestionato ieri sera nel villaggio messinese di Gesso – dove era in corso la “Sagra del cannolo” – a causa delle auto parcheggiate, e un automobilista, spazientito dall’imbottigliamento, aggredisce l’autista del bus di ATM che copre la zona. A raccontare l’accaduto è il sindaco di Messina, Federico Basile, sulla propria pagina Facebook ufficiale: «Ennesimo episodio di violenza ai danni di un autista dell’ATM Messina – scrive – un fatto grave che non rispecchia lo spirito di grande collaborazione e solidarietà di questa splendida città».

«Esprimo – aggiunge – insieme a tutta la Giunta al Presidente ed a tutto il CDA di ATM solidarietà e vicinanza all’autista dell’ATM della linea n. 25, aggredito ieri sera a Gesso da un automobilista spazientito per un imbottigliamento causato dalle auto in sosta per via di una manifestazione. La violenza – conclude Basile – è deprecabile, ma lo è ancora di più se le vittime sono persone che lavorano onestamente. Questi episodi sono intollerabili, mi auguro che fatti del genere non si verifichino mai più».

Aggressione autista ATM, Campagna: «Ripreso dalla video sorveglianza»

A commentare la vicenda, anche il presidente dell’ATM di Messina, Giuseppe Campagna: «Ieri sera un nostro dipendente ha subito una vile aggressione da parte di un automobilista a Gesso. Un gesto ingiustificato e che non passerà inosservato, ripreso dal sistema di video sorveglianza presente su ogni mezzo di ATM Messina e già in mano alle forze dell’ordine. Come Presidente di ATM Messina e a nome di tutta la comunità, esprimiamo la nostra solidarietà all’operatore rimasto vittima della vile aggressione che, nonostante gli occhiali rotti, ha portato a termine il servizio con spirito di sacrificio e dedizione, completando la corsa senza creare ulteriori difficoltà ai passeggeri».

Tra gli ultimi episodi di violenza segnalati, uno è avvenuto a inizio luglio 2023 nel villaggio di Giampilieri, dove un conducente e un controllore sono stati aggrediti da un utente che si era rifiutato di esibire il biglietto del bus, nonostante ne fosse provvisto. Sul posto era poi intervenuta la Polizia Municipale di Messina.

(62)